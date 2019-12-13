稱蔡總統沒生小孩不懂父母心惹議 張善政改口

（中央社記者余祥台北13日電）國民黨副總統候選人張善政稱「蔡總統沒有生過小孩不懂父母心」惹議。張善政今天還原談話內容，並稱遭到網路斷章取義，但若仍可能產生負面效應，他願收回那些話重講，「請蔡總統體會天下父母心，讓懷胎新住民婦女享有健保。」

張善政昨天談到新住民全民健康保險問題表示，新住民到台灣半年內如果已懷孕，政府應趕快給健保。生過小孩、當過父母就知道，父母最在乎是產檢有沒有問題，後續醫療照顧問題該如何處理，「我們不好意思說蔡英文沒有結婚，沒有結婚不是罪過，但是她因為沒有生過小孩，她就不知道那個心。」

張善政的這一席話遭綠營批歧視，並要求張善政道歉。

張善政上午在國民黨召開記者會會後受訪時表示，網路斷章取義已經到了霸凌的程度，他重唸多次他的原話，並強調，他不是在歧視有無結婚的人，重點是說如果不能照顧這些懷孕但是沒有健保的新住民婦女，才是真的歧視，盼蔡總統體會父母心。

張善政也說，後來網路上出現一張蔡總統抱小孩的溫馨照片，盼蔡總統不要因為有些小孩的父母不是台灣出生，而是新住民就有不同待遇。

媒體追問，這樣的言論可能還是會遭到負面解讀，張善政說，那他把這些話收回重講，「蔡總統請妳體會天下父母心，」讓這些懷胎的新住民婦女享有健保。

媒體詢問，張善政的發言形象跟過去當行政院長時不太一樣，張善政說，他講話力道越來越大，就是因為蔡總統的所作所為令他越來越生氣。

韓國瑜競選辦公室總發言人王淺秋表示，這兩天韓陣營提出經濟、能源政策，民進黨敢回嗎，只會抹黑、烏賊戰術，轉移焦點。（編輯：紀淑芳）1081213