張善政拋修財劃法 當選新北每一區將闢寵物公園

國民黨新北市第10選區立委參選人林金結（左）13日晚間在土城舉辦造勢活動，抱起高人氣韓家犬「黑米魯」造勢，讓在場的副總統候選人張善政（右）也忍不住多看兩眼。中央社記者黃旭昇新北市攝 108年12月13日

（中央社記者黃旭昇新北13日電）國民黨副總統候選人張善政晚上表示，好的政府必須照顧人民健康與口袋，支持儘速修改財政收支劃分法，增加地方建設財源，另外，若當選也要偕立委在新北每一區闢寵物公園。

張善政與台南市議員謝龍介今天晚上在新北市土城區，為新北市立委第10選區（土城區、三峽區）參選人林金結站台助選。

謝龍介以淺顯俚語，闡述假民調及目前網軍刻意抹黑、抹黃、抹紅的選舉伎倆，還以高鐵上拾獲新台幣300萬元的新聞事件為題材，現場演唱改編的「一卡皮箱」台語歌，引起觀眾迴響。

林金結說，立委參選人政策需攤在陽光下被檢驗，他也批評，財政收支劃分法分配比例對地方政府不公平。若當選將全力爭取統籌分配款重新修訂。

林金結隨後抱出國民黨總統候選人韓國瑜的黑色柴犬「米魯」站台造勢，強調要替新北市毛寶貝爭取舒適生活空間。

張善政說，他自己在新北市新店、花蓮一共養了3隻流浪犬，若立委修財劃法可以增加地方建設經費，他願意偕同立委在新北市每一區興建一處寵物公園，同時推動動物保護政策，讓寵物生活環境更好。（編輯：洪學廣）1081213