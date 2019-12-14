備戰大選辯論 蔡營專人側錄韓國瑜預擬攻防

（中央社記者溫貴香台北14日電）備戰總統政見發表與辯論會，總統蔡英文競選幕僚今天說，除政績政策、政治議題攻防外，這次新增一組政治幕僚針對國民黨總統候選人韓國瑜過去政見會、媒體堵訪的臨場反應，以及突發狀況做預擬，避免重演類似耳機、護唇膏等事件。

總統選舉首場政見發表會18日晚間登場，總統蔡英文競選連任辦公室發言人廖泰翔表示，蔡總統仍然是國政優先，對於相關的政績與政策都是信手拈來，這不是蔡總統第一次參選總統，每次政見發表會或辯論會都是以嚴肅的態度，全方位跟人民報告。

廖泰翔說，這次政見會上總統仍會誠懇向人民報告4年的執政成果，以及未來4年的施政方向。至於政見會，蔡營期待「一要三不要」，「要」理性討論；「不要」說過不承認、「不要」有侮辱或歧視的言論，最重要的，「不要」有政治口水。

總統競選幕僚表示，電視政見會籌辦分成三塊。第一塊政績政策面，包括4年前說要做什麼，4年來做了什麼，下一個4年要做什麼；第二塊政治議題面，對手常態性的攻擊話題、重要國際與區域議題、總體經濟等不同價值面的相互競爭或對手可能攻擊議題。

「這是傳統政見發表會籌備的面向，但今年的對手比較特別」，幕僚表示，今年蔡營設有一組政治幕僚，熟看對手被訪問時的反應、講話的模式、針對不同議題的說法與情緒反應，研擬如何攻防因應。

另外，韓國瑜與民進黨高雄市長候選人陳其邁辯論時，曾經發生耳機事件、護唇膏事件，為防範類似突發狀況，也建立突發事件的因應準備與模式，包括如何快速連繫、澄清，這些都列在全套的預擬評估中。

至於找誰扮演韓國瑜與總統一起模擬辯論，幕僚表示，韓國瑜是「比較稀有」的政治人物，先把各種可能的狀況與預擬完備，等時間快到前，再找時間演練，現在還沒找人，但每週都會有一個固定時間與總統討論相關事宜。

幕僚提及，韓國瑜曾在國政願景發表會上將台灣在美中關係間的角色比喻成棋子或塞子，搞得大家一頭霧水，因此類似的狀況，也要預擬妥善準備。

被詢及總統怎麼看待對手韓國瑜，幕僚說，總統當然也很無奈，譬如說，對手曾以「太監」批評國軍，總統作為三軍統帥當然要捍衛國軍的尊嚴，要求韓國瑜道歉。

幕僚也說，有一天總統在外面跑行程，對手拋「痔瘡說」，幕僚向總統報告，總統笑出來反問幕僚：「如果人家問我們，我們要怎麼回答，我的天，這個要從何談起。」

中央選舉委員會公布3場總統候選人政見發表會，分別是：18日晚間7時由華視轉播、25日下午2時中視轉播、27日晚間7時台視轉播。副總統候選人電視政見會20日晚間7時由公視轉播。（編輯：林興盟）1081214