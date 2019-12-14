馬英九新北輔選 與林金結掃街拜票

（中央社記者黃旭昇新北14日電）前總統馬英九今天馬不停蹄在新北市輔選，在土城區與立委參選人林金結車隊掃街，晚間前往三峽唱歌與民眾同歡，過程中，不少選民索取簽名，受熱情民眾歡迎。

馬英九中午在板橋區輔選，晚間前往新莊區助講，其間並前往新北第10選區（土城區、三峽區）為國民黨立委參選人林金結以車隊掃街拜票。

馬英九傍晚抵達林金結總部時，受熱情民眾歡迎，不斷有人拿帽子、衣服找他簽名。隨後搭車掃街。

結束車隊掃街後，馬英九前往三峽參加民歌演唱會擔任開場嘉賓，他分別唱中英文歌，由於要趕往新莊區輔選，現場觀眾雖不斷喊「安可」，他只能與群眾約定，下回到三峽補唱一首歌還給大家。

林金結表示，地方需要建設經費支持新北捷運三鶯線，或捷運樹林萬大線，甚至土城工業區發展案；僅靠新北市自有財源預算不足因應，必須修改財政收支劃分法，重新設定分配參數，納入人口比例提高比重，才能增加新北市所獲統籌分配款。（編輯：方沛清）1081214