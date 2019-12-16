周玉蔻批行銷弱 王淺秋：黑韓讓紅蘋果成黑蘋果

（中央社記者游凱翔台北16日電）媒體人周玉蔻今天訪問韓國瑜競選辦公室總發言人王淺秋時數度交鋒，並質疑王淺秋品牌行銷太差，導致韓國瑜民調從領先變落後；王淺秋指出，落後非單一因素，因為遭受黑韓產業鏈攻擊，「紅蘋果說久了就變成黑蘋果」。

王淺秋上午8時接受「周玉蔻嗆新聞」廣播專訪，過程中針對民調、愛情摩天輪、網軍等議題，數度與主持人周玉蔻交鋒；王淺秋上午11時再接受「POP搶先爆」廣播訪問，主持人為邱明玉。

周玉蔻表示，王淺秋過去擔任高雄市政府新聞局長一年多，卻將國民黨總統候選人韓國瑜的高民調變成低民調，「難道不慚愧嗎？」解釋的理由都是「黑韓產業鏈」，都不是自己的錯而是別人的錯，發言人及幕僚的品牌行銷太差。

周玉蔻指出，韓國瑜說了很多髒話，還有借貸、房產等問題，尤其媒體人黃光芹被韓粉罵、小孩被威脅，韓國瑜都沒有站出來澄清。

王淺秋說，不是這樣，很多事情已說的非常清楚，只是大家選擇要不要相信，「紅蘋果說久了就變成黑蘋果」。她以新聞品牌的觀念替高雄做了很多事，不管是對外行銷、國際行銷都很努力在做，且有一定的成績，但仍敵不過全面性的言論，「就像蔻蔻姐批判性的言語一樣」。

周玉蔻質疑愛情摩天輪計畫生變。王淺秋說，是交通部長林佳龍腦袋不清楚、搞不清楚狀況，因為在民國102年都市更新時，都市計畫土地使用分區就在前任高雄市長陳菊任內通過，並不需要重新檢討，而今年6月港務局、港務公司及高雄市府的三方協議就已完成。

王淺秋表示，包括打造「倫敦眼」的7家廠商都有來做簡報，並提供照片，此案送到中央後只要告訴中央三方將確定開發使用就可以，中央等主管機關並不需要特別加入。

周玉蔻批評：「一切都是中央的錯，你們都沒有做錯」；王淺秋回擊，「這件事高雄市絕對有道理」。

選戰倒數，邱明玉詢問有無出奇制勝的選戰策略。王淺秋表示，「出奇」的部分不會讓外界知道，但基本上就是固本與擴張兩方向，因為被黑的太厲害，導致隱性選民沉默太嚴重，甚至淺藍選民不知道要不要回歸，因此目前要想辦法讓沉默、猶豫的民眾知道韓國瑜團隊在做什麼事情，而國民黨每天召開記者會除了攻擊現況的不對外，也會提出相關政策。

邱明玉追問韓陣營內部是否進行民調。王淺秋指出，仍有在進行民調，但是以議題為主，例如能源政策，會透過民調了解選民的支持度及感受度為何。（編輯：謝佳珍）1081216