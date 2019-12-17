陳其邁：韓國瑜落跑又回來固樁 市民情何以堪

行政院副院長陳其邁（右4）17日到高雄參加經濟部補助中小型店數位轉型的一項座談會，鼓勵業者數位轉型，以便創造更多商機。中央社記者王淑芬攝 108年12月17日

（中央社記者王淑芬高雄17日電）總統大選選情激烈，近來國民黨總統候選人韓國瑜回防高雄固樁。行政院副院長陳其邁今天表示，韓國瑜市長當不到4個月就落跑選總統，這時回來高雄固樁，這對市民是情何以堪。

陳其邁今天出席「行政院擴大補助高雄產業配合政策響應記者會」，針對韓國瑜近來回防高雄固樁，是否會讓罷韓遊行沒有正當性，陳其邁接受媒體聯訪表示，韓國瑜當高雄市長不到4個月就落跑去選總統，這時說要回來高雄談固樁，對高雄市民而言情何以堪。

他進一步指出，高雄市民需要的是專職能夠解決高雄問題的市長，不然重大建設或招商案找不到市長，會延緩城市建設，市民難以接受。

陳其邁表示，「市長」就是要在市民有困難時能被找到，況且韓國瑜競選高雄市長開了很多支票，現在不是跳票，就是大幅縮水，「此時說要綁樁、拔樁大可不必」，強調「政績做得好，市民就會支持」。

至於這週末高雄有罷韓、挺韓遊行，陳其邁指出，同一時間有支持韓國瑜遊行，也有民間團體自發性罷韓遊行，對一個才當不到4個月的市長，離開要去選總統，相信高雄市民自有看法和意見自由表達。

另外，高雄副市長葉匡時日前在臉書貼文，將韓國瑜與前高雄市長陳菊的淤泥清疏、登革熱防治、農漁產品外銷等政績做比較，結果韓國瑜勝出13項。

陳其邁回應，高雄市民最清楚政績好不好，最了解真實民意，而韓國瑜在天下雜誌2019年縣市首長施政滿意度居最後一名，建議傾聽民意才重要，片面拿一些數字來講沒有太大意義。（編輯：洪學廣/李亨山）1081217