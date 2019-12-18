吳敦義辱罵蔡總統 林飛帆籲停止性別歧視並致歉

（中央社記者侯姿瑩台北18日電）針對國民黨主席吳敦義辱罵總統蔡英文，民進黨副秘書長林飛帆今天表示，應停止用性別歧視來做政治攻防；並呼籲吳敦義為此道歉，不僅是對蔡總統，也要為台灣政治文化遭到扭曲道歉。

吳敦義17日出席國民黨總統候選人韓國瑜全國暨台北市勞工後援會成立大會，致詞時批評蔡總統，稱蔡總統在治安、經濟等方面做得不好。他說，台灣很久沒有分屍案，但蔡總統上任後就發生了，他更形容「蔡英文這衰尾查某」，這樣衰的人當總統，要讓她下台。

對於吳敦義失言風波，林飛帆今天出席中央選舉委員會舉辦「第10屆全國不分區及僑居國外國民立法委員選舉政黨號次抽籤」會後受訪表示，不希望台灣選舉文化是以性別特徵來作為政治論述的攻防焦點，這樣性別歧視的言論應該停止。他呼籲吳敦義對此表達歉意，不僅是對蔡總統，也要為台灣政治文化遭到惡質扭曲致歉。

綠黨不分區立委排名第一的鄧惠文受訪時表示，這是不適格的言論，呼籲選民用選票抵制性別歧視的政黨。她說，「守護台灣就是綠黨的價值」，喊話政黨票投給綠黨，「讓最了解你的人進入立院，從生活開始改變」；綠黨的價值在於「永續的綠或是國際的綠」。

台灣民眾黨不分區立委排名第一的賴香伶則說，為了選舉而出現辛辣言論，這是不好的選風，希望各方克制；在選舉最後階段，希望不要出現偏激或是刻意歧視的言論，這樣的方式不會得到選民青睞，她呼籲保持良性競爭，取代過去的對立跟仇視。

至於是否擔心政黨票被親民黨瓜分，賴香伶表示，大家各自努力，民眾黨提出國家治理、永續發展、國會改革等政見，很多小黨是有共識的，大家應該是繼續合作，擷取不同專業，共同努力。

親民黨秘書長李鴻鈞表示，親民黨在國會扮演關鍵力量，左拉民進黨、右拉國民黨，「是中間的力量」。這次政黨票號次抽到3號，代表第三勢力的結合、第三勢力的崛起。

政黨票號次抽籤結果，民進黨抽到14號，國民黨抽到9號。林飛帆表示，「票投14，實在做事」，民進黨是實在做事、實事求是的政黨，呼籲大家支持；民進黨政府過去3年多來，做了很多事，包括推動經濟轉型、社會轉型、政治及能源轉型，讓台灣壯大，這樣才能抵抗來自中國的侵略跟步步進逼，這是作為執政黨最負責任的方式，希望未來朝野政黨能秉持這樣的信念，思考如何壯大台灣，而不是依附中國或任何威權力量。

國民黨由立法院黨團總召曾銘宗代表抽籤。曾銘宗受訪時表示，國民黨會護衛國家、長治久安，「9號國民黨，就是國民黨」，呼籲選民支持。

此外，國會政黨聯盟由黨主席悟覺妙天出席抽籤，被問到是否支持蔡總統連任時，未正面表態。他僅表示，由選民自己決定，投給他們認為最好的人選。（編輯：蘇志宗）1081218