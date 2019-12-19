20日副總統政見會 張善政：有信心提政見牛肉

（中央社記者吳哲豪彰化19日電）國民黨副總統候選人張善政今天南下彰化和青農及文創業者座談；被問到明天登場的副總統政見發表會，張善政說，自己正在準備中，對政見發表會有信心，大家看的是政見有無牛肉。

中國國民黨副總統候選人張善政今天在彰化縣長王惠美、彰化縣議會議長謝典林等人陪同下，來到彰化為黨籍立委參選人站台，張善政先抵達彰化二林鎮，和在地近百名的青農座談，緊接著又前往彰化市和從事文創的青年座談，了解他們在創業上所遇到的困難和心聲。

張善政在和青農座談時提到，他認為青農面臨到土地面積不夠，因規模不夠大沒有經濟效益的問題，現在有許多老農已不耕作，可以考慮轉給年輕人來做，政府可以用補助的方式，讓青農可以用不貴的價格租地耕作。

結束和青農的座談，有媒體詢問張善政對於昨天晚上的總統政見發表會的看法，以及明天登場的副總統政見發表會準備的情形；張善政說，韓國瑜的表現比較好，民主進步黨總統候選人蔡英文抹紅又抹黑，沒藥救了，至於明天的副總統政見發表會，他有信心，因為政見發表會看的是內容以及實質的牛肉。

有媒體問張善政曾說明年1月11日後要「做自己」，張善政解釋，他指的是要過芬蘭人的生活方式，也就是工作與休閒並重，明年1月11日他當選之後，會跟之前擔任行政院長一樣，利用週六、週日到花蓮務農，跟芬蘭人一樣工作和休閒並重。

結束與青農的座談後，張善政隨即趕到彰化市和文創產業業者座談，張善政指出，年輕人從事創業需要辦公空間，或是創業辦公的空間不要離住的地方太遠，所提出的政策是把住的地方和辦公空間結合在一起，就像是創造1個虛實整合的社區，社區內除了有青年住宅社會住宅之外，除了住以外，就在同一個社區內，也有非常棒的工作環境，像是無線網路等。（編輯：李亨山）1081219