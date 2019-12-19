推醫療外交 嘉基與魏福全獲頒外交之友貢獻獎

（中央社記者侯姿瑩台北19日電）外交部長吳釗燮今天頒贈「外交之友貢獻獎」給嘉義基督教醫院及長庚醫院醫師魏福全，表彰對國際醫療合作的貢獻。吳釗燮說，台灣醫療軟實力是拓展醫療外交的利器，也讓更多國家願意挺台國際參與。

吳釗燮今天下午在外交部大禮堂分別頒贈「外交之友貢獻獎」給嘉義基督教醫院院長姚維仁、魏福全，肯定嘉基、魏福全對醫療外交的貢獻。吳釗燮致詞時表示，嘉基從2016年起，與國合會合作在非洲友邦史瓦帝尼推動「孕產婦及嬰兒保健功能提升計畫」，讓史國產婦產後獲得照顧的比例從22%大幅提升到90%。

有鑒於計畫成效良好，吳釗燮說，今年也展開第二期計畫，擴大執行範圍。另外，嘉基近年來也在菲律賓、泰國、緬甸等國執行醫療服務，對台灣推動國際醫療合作有很大助益。

另一方面，吳釗燮表示，魏福全不僅在顯微重建手術領域享譽國際，也積極投入國際醫療訓練，30多年來，已訓練2300名、來自80個國家的醫師。

吳釗燮指出，台灣醫療軟實力是拓展醫療外交的利器，在友邦、友好國家推動醫療合作、嘉惠當地人民，這不只讓世界看見台灣，也讓理念相近國家願意為台灣爭取參與世界衛生組織，提供強有力的聲援。

姚維仁表示，嘉基一向秉持「哪裡有需要，就往哪裡去的精神」。他相信醫療任務的影響是深遠的，嘉基的每分努力能為外交加分，期盼未來有更多走出去的機會，讓國際看見台灣實力與願意奉獻的精神。

魏福全說，感謝外交部頒贈這份殊榮，讓他2019年有個happy ending。他在國內代訓外國來的公共衛生或醫療人員，藉此推動醫療外交；這些來台受訓的醫療人員有機會能多了解台灣，他們回國後，有機會就會為台灣發聲。（編輯：林興盟）1081219