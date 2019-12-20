為台灣挺身而出 民進黨29日辦下架吳斯懷之夜

（中央社記者溫貴香台北20日電）民進黨12月29日將於台北市北平東路舉辦「下架吳斯懷之夜」，民進黨除對國民黨堅持把吳斯懷、葉毓蘭列入不分區立委名單表達憤怒外，更號召關心台灣主權的人挺身而出表達對台灣安全的憂心。

民進黨下午舉行記者會宣布將舉辦「下架吳斯懷之夜」，發言人何博文表示，吳斯懷領國家優厚的俸祿，卻到中國向中國領導人習近平、義勇軍進行曲致敬，同時，還指導中國如何抵抗與台灣友好的民主盟國美國，下架吳斯懷已是全民共識。

民進黨副秘書長林飛帆說，活動除了一方面對於國民黨不分區立委，包括吳斯懷、葉毓蘭等在過去一段時間很明顯親中親共的退役將領，或者支持港警暴力，但國民黨卻遲遲不願意回應社會的疑慮，堅持要把他們放在國民黨不分區安全名單，民進黨對此表達憤怒。

林飛帆說，這並不只民進黨或特定立場的人應該要關切的，實際上，吳斯懷幾乎是篤定進入國會，但這卻是不分藍綠的國家安全隱憂，因此號召關心台灣主權的人29日一起站出來表達對於台灣安全的擔心。

針對吳斯懷接受媒體訪問表示，要為中華民國粉身碎骨，並反擊這是民進黨扣帽子，透過1450在帶風向。林飛帆說，很遺憾，當台灣社會都在質疑，但他面對這個問題說法，卻倒回民進黨在帶風向。

林飛帆說，吳斯懷作為一個退役將領，所作所為，過去一段時間表現，口口聲聲說要捍衛中華民國，「但實際上你坐在人民大會堂上聽習近平訓話，跟著人民大會堂裡面所有中國高官高唱中華人民共和國國歌，你心中就沒有中華民國」。

被詢及吳斯懷說願意為中華民國粉身碎骨，林飛帆表示，吳斯懷的所作所為不是一個要為中華民國粉身碎骨的人，而是一個要讓中華民國粉身碎骨。

民進黨提名台北市中山、北松山立委參選人吳怡農說，吳斯懷昨天還講這種話表示，他沒有進入狀況。

他說，吳斯懷已經不是問題，現在的問題在於國民黨所有參選人、所有想要代表台灣社會進入國會成為民意代表的每一名參選人必須清楚表態支持下架吳斯懷，在攸關國家安全、台灣利益的基礎上完全沒有模糊的空間。

此外，中國國民黨立委林奕華今天質疑，民進黨新北市第12選區立委參選人賴品妤的父親賴勁麟獲酬庸、當肥貓，擔任中華電信子公司神腦國際董事長。賴品妤說，這是冷飯熱炒。他父親的經歷也是管理學位、管理碩士，他的學經歷是符合的；其次，選舉也要誠實，開誠布公，她拜託大家「去監督我爸爸、去看我爸爸到底有沒有做好這個工作，到底適不適任」，選舉是選賢與能不是比爛。（編輯：蘇志宗）1081220