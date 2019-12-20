婦女團體呼籲選民 下架性別歧視政黨與候選人

勵馨基金會執行長紀惠容（右4）與台灣女人連線常務理事黃淑英（左4）等婦女團體代表，20日在立法院召開「夠了！沙豬政客閉嘴」記者會，也呼籲選民下架有性別歧視的政黨與候選人。中央社記者王揚宇攝 108年12月20日

（中央社記者王揚宇台北20日電）勵馨基金會、台灣女人連線等婦女團體今天召開記者會，抨擊近日來多名政治人物或候選人對女性的歧視性言論，也希望他們能反省、改進，更呼籲選民，明年選舉下架有性別歧視的政黨與候選人。

勵馨基金會執行長紀惠容、台灣女人連線常務理事黃淑英、婦女新知基金會秘書長周于萱、台灣性別平等教育協會秘書長蔡易儒等人，今天在立法院召開「夠了！沙豬政客閉嘴」記者會。

紀惠容表示，最近看到許多檯面上的男性政治人物，不斷用歧視女性的字眼、語言，這已得罪所有女性選民，大家在媒體上看到很多，這些內容，她就不再重複說明。

紀惠容認為，政治人物不斷用歧視語言，從以前選舉就開始，甚至女性政治人物也沒出來制止，這讓人非常難過。

紀惠容強調，大家都希望執政黨、反對黨都要強大，這樣對人民才有利，期盼這次選舉，不要再講歧視性語言，這樣的政黨也要趕快改進。

黃淑英表示，這次選舉已經殺紅了眼、荒腔走板，對女性不敬，讓人無法忍受，所以她才會說「夠了，閉嘴」；此外，她也擔心這個情況繼續演變下去，會讓社會倫理、價值崩壞，而且現在的政治人物也缺乏反省能力，希望他們不要再硬拗。

蔡易儒認為，這場選舉讓她看到，這些沒有接受過性平教育一代的人，因缺乏性別意識，屢屢說出貶抑女性的歧視字眼，甚至當被提醒、指證錯誤時還不願意認錯道歉，這些新聞事件也都成為性平教育的負面教材。

蔡易儒接著說，這些負面性平教材的呈現，要讓老師怎麼教小孩，而性別歧視其實就是性騷擾，一場選舉讓他們看到，社會上對於性別平等教育的推展與落實，還有很長遠的路要走；呼籲所有老師對於連日來的負面教材，要好好跟學生談，不要讓他們長大後，變成帶頭歧視、批評別人的人。（編輯：林興盟）1081220