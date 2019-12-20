韓辦點名綠十大酬庸 蔡辦：應檢視績效

（中央社記者余祥、溫貴香台北20日電）國民黨總統候選人韓國瑜陣營今天點名民進黨政府內十大肥貓，批民進黨執政下酬庸人數族繁不及備載，只要是親戚、親信，即使學經歷不足，照樣坐直升機通天。

總統蔡英文競選陣營發言人廖泰翔表示，這些任用人員他們大都有政務官甚至地方首長的歷練，對於公司的經營治理當然是非常有幫助的資歷，何來肥貓與酬庸，應該討論他們的績效、合理檢視才對。

廖泰翔表示，說到酬庸，過去的國民黨執政、現在的高雄市府，才是酬庸令人咋舌，「閨密變主秘」等等，國民黨要不要自己先說清楚。

韓國瑜競選辦公室上午在國民黨召開「民進黨十大酬庸肥貓」記者會，點名包括中華郵政董事長吳宏謀、神腦董事長賴勁麟、第一金控董事長廖燦昌、亞洲航空董事長兼總經理盧天麟、寶固實業董事長邱名璋、唐榮不鏽鋼公司總經理張仲傑、合庫資產管理董事長蔡見興、台酒董事長丁彥哲、兆豐資產管理董事長林永堅，以及兆豐金控旗下雍興實業董事長周慧瑛。

韓國瑜國政顧問團廉能政策召集人廖達琪說，韓國瑜當選後，必定「推動庶民參與，杜絕政治亂象」，才能真正徹底終結肥貓亂象。（編輯：林興盟）1081220