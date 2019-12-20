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林飛帆：宜蘭立委選情審慎樂觀 籲讓陳歐珀連任

最新更新：2019/12/20 20:16

（中央社記者沈如峰宜蘭縣20日電）民主進步黨副秘書長林飛帆今天表示，他對宜蘭縣立法委員選情審慎樂觀，但不能忽視去年「韓流」造成民進黨挫敗的影響，呼籲選民讓民進黨籍立委陳歐珀連任，繼續服務選民。

林飛帆前往宜蘭縣傳統市場陪陳歐珀掃街，並轉往基隆市陪尋求連任的民進黨籍立委蔡適應拜票。

林飛帆接受媒體聯訪表示，陳歐珀的立委任內表現，外界有目共睹。

此外，時代力量宜蘭縣黨部昨天在社群網站臉書（Facebook）貼出與陳歐珀合照圖卡，呼籲選民立委投陳歐珀，政黨票投時力。

陳歐珀受訪表示，他與時力開記者會就是在「抗中保台、守護宜蘭」大方向合作，但政黨票還是請選民支持民進黨，呼籲時力不要再用這張圖卡。

時力宜蘭縣黨部說，與民進黨合作範圍主要是在雙方認同議題，政黨票還是呼籲選民支持時力，這很正常、無庸置疑，不影響雙方合作。

林飛帆陪蔡適應拜票時說，蔡適應過去為基隆爭取很多預算，請選民一定要支持蔡適應、總統蔡英文連任，政黨票投民進黨。（編輯：李明宗）1081220

民進黨副秘書長林飛帆（前右）20日前往宜蘭市傳統市場，陪同黨籍立委參選人陳歐珀（前中）掃街拜票，爭取選民支持。中央社記者沈如峰宜蘭攝　108年12月20日
民進黨副秘書長林飛帆（前右）20日前往宜蘭市傳統市場，陪同黨籍立委參選人陳歐珀（前中）掃街拜票，爭取選民支持。中央社記者沈如峰宜蘭攝　108年12月20日
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