馬英九：反滲透法會讓無辜人遭調查逮捕

前總統馬英九（前中）21日為在國民黨籍立委參選人林國春（前右）助選後受訪表示，反滲透法會使很多無辜的人會被調查甚至被逮捕，這是很可怕的。中央社記者黃旭昇新北市攝 108年12月21日

（中央社記者黃旭昇新北21日電）前總統馬英九今天表示，訂定反滲透法會讓無辜的人被調查或逮捕，是很可怕的事情。捍衛民主價值的人，怎可以訂定反滲透法。

馬英九今天下午前往新北市板橋八德公園，為立委第6選區（板橋西區65里）國民黨參選人林國春站台，受到在場民眾歡迎。

馬英九隨後前往深丘福德宮與立委第7選區（板橋東區61里）參選人柯志恩一起上香祈福。他也親自搓湯圓並端湯圓給民眾品嚐，提前過冬至。隨後與柯志恩一起到重慶黃昏市場拜票。

記者在馬英九接受聯訪時詢問，總統蔡英文今天到六福村主題遊樂園參加活動時表示，前一個政府執政時，台灣幾乎門戶洞開，讓中國全面滲透台灣社會，對此有何看法。

馬英九表示，「我實在看不出來哪裡被滲透了，請她（蔡總統）舉例好不好，奇怪了。」他說，反滲透法會使很多無辜的人會被調查甚至被逮捕，這是很可怕的。

馬英九表示，有檢察官說，反滲透法等於把警備總部全面化，對台灣的民主與自由是很大的傷害。蔡總統常說要捍衛民主的價值，但是，捍衛民主價值的人，怎麼可以訂定這種法（反滲透法），他覺得這完全是莫名其妙，胡說八道。

馬英九為林國春站台致詞時表示，台灣經濟不好，許多上市公司是虧損的；台灣能源靠進口，如果明年繼續讓民進黨執政，大家等著電費漲價，且台灣邦交國不斷減少，對主權是一大傷害，蔡總統卻無能力且沒有意願捍衛主權與捍衛民主。

馬英九在柯志恩陪同下到深丘福德宮上香祈福，也與信徒趣味問答，詢問土地公是哪一朝代的人，是什麼姓名，擔任什麼職務。他希望信眾在膜拜時也可以瞭解歷史意涵。（編輯：李錫璋）1081221

前總統馬英九（右2）21日前往新北市板橋區深丘福德宮，與國民黨籍立委參選人柯志恩（右）一起參香祈福。中央社記者黃旭昇新北市攝 108年12月21日

前總統馬英九（前右2）21日下午前往新北市板橋區，為國民黨籍立委參選人林國春（前右）站台助選，籲請選民全力支持，場面熱絡。中央社記者黃旭昇新北市攝 108年12月21日

冬至即將到來，前總統馬英九（前中）21日到新北市板橋區深丘福德宮，與國民黨籍立委參選人柯志恩（前右）一起搓湯圓，與民眾提前過冬至。中央社記者黃旭昇新北市攝 108年12月21日