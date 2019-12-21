2020大選將至 中選會辦身心障礙者模擬投票

（中央社記者侯姿瑩新北21日電）距離2020總統、立委大選只剩約20天。中選會今天首度與身心障礙團體合辦模擬投票，邀請身心障礙選舉人親自體驗投票，也讓投票所工作人員演練身障選舉人投票協助措施，演練成果將作為改進參考。

中央選舉委員會下午與中華民國身心障礙聯盟，在新北市新店區文化劇場合辦「第15任總統副總統及第10屆立法委員身心障礙模擬投票」。中選會表示，共邀請20位身心障礙選舉人親自體驗投票，了解選舉投票程序。

中選會主委李進勇表示，透過這次模擬投票，一方面讓身心障礙者實際體驗投票，另一方面，希望藉此讓投票所工作人員演練身心障礙選舉人投票協助措施。他也呼籲民眾踴躍投票，並記得攜帶國民身分證、印章、投票通知單等「三寶」。

中選會表示，這次在每個投票所，將實施身障者、長輩、孕婦優先投票措施，也會有專人提供身障者協助。

中選會進一步指出，身心障礙者應有公平參與投票的權利，為協助身障選舉人順利完成投票，中選會採行投票所選擇具備無障礙設施場地、錄製有聲選舉公報、公辦電視政見發表會提供手語翻譯、設置身障圈票處遮屏、備置視障者投票輔助器、編製易讀版投票指南手冊、身心障礙者優先投票等措施。

中選會表示，今天是該會首度與身心障礙團體合辦模擬投票，演練成果以及過程中發現的問題，將作為中選會後續持續強化身心障礙選舉人投票協助措施的參考。

總統、立委選舉將於2020年1月11日舉行投票，當天民眾將會領取到3種選舉票，分別是總統副總統、區域或原住民立法委員及政黨票。（編輯：楊玫寧）1081221

中央選舉委員會21日與中華民國身心障礙聯盟，在新北市新店區文化劇場合辦「第15任總統副總統及第10屆立法委員身心障礙模擬投票」，共邀請20名身心障礙選舉人親自體驗投票，了解相關程序。中央社記者郭日曉攝 108年12月21日

「第15任總統副總統及第10屆立法委員身心障礙模擬投票」21日下午在新北市新店區舉行，讓投票所工作人員演練身心障礙選舉人投票協助措施。中央社記者郭日曉攝 108年12月21日