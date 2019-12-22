罷韓挺韓遊行落幕 陳其邁：展現高雄人民主風度

行政院副院長陳其邁（右2）22日陪同民進黨立委參選人王美惠（右）在嘉義市東市場掃街，受到民眾熱情的包圍。中央社記者蔡智明攝 108年12月22日

（中央社記者蔡智明嘉義市22日電）行政院副院長陳其邁今天到嘉義市陪同立委參選人王美惠掃街，陳其邁表示，昨天罷韓挺韓的遊行圓滿落幕，高雄人展現了民主的風度，因為大家都在乎高雄。

陳其邁今天上午與前嘉義市長涂醒哲，陪同民進黨嘉義市立委參選人王美惠，到東市場掃街，受到民眾熱情的包圍，爭相合影。

陳其邁接受媒體聯訪表示，雖然民眾支持的對象，不一定相同，但罷韓挺韓的遊行還是圓滿落幕，高雄人展現了民主的風度，因為大家都在乎高雄。

陳其邁表示，韓國瑜當了3個月的市長，就準備出來選總統，就任不到1年就落跑，昨天韓國瑜為了選舉才回來高雄，所以市民自然會在遊行時展現高雄人的聲音。陳其邁也提到，很多人都跟自己一樣，在高雄長大、讀書、成長，這裡是大家永遠的故鄉，所以出來遊行的人也特別多。

日前總統蔡英文提出大南方計畫，嘉義市卻沒有列入，陳其邁說，產業發展必須中央與地方一起合作，這需要地方有一些想法，中央再來配合。嘉義市有豐富的歷史文化與觀光產業，如何成為宜居的城市、發展智慧觀光，這些都可以提規劃，中央會全力來支持。

至於鐵路高架化工程款，嘉義市部分負擔新台幣38億，嘉義市長黃敏惠希望中央全額補助。陳其邁表示，大選後再針對嘉義市的財政狀況，做通盤的檢討，不論如何嘉義市鐵路高架化是中央的重大工程，一定會協助地方解決問題。他強調，中央一定會與市長黃敏惠合作，不管嘉義市是否為民進黨執政。（編輯：黃世雅）1081222