高雄遊行和平落幕 蘇貞昌：以台灣人驕傲

（中央社記者黃旭昇新北22日電）罷韓、挺韓遊行落幕，行政院長蘇貞昌今天表示，高雄這場遊行幾十萬人參加，不同意見兩邊能和平、平順，讓各國看到台灣的民主成熟與人性善良積極，「我非常以台灣人驕傲」。

蘇貞昌今天前往新北市金山區，與新北市長侯友宜一起出席中角灣國際衝浪基地啟用典禮，為地標與相關衝浪板意象揭幕。

高雄市挺市長韓國瑜，罷免韓國瑜的兩場遊行，21日同時登埸，引起各界關注，蘇貞昌接受聯訪時，被記者問到如何看待這場遊行。

蘇貞昌說，昨天高雄這場遊行幾十萬人參加，正反兩邊不同的意見卻能和平、平順，讓世界各國看到台灣的民主成熟與台灣人性的善良積極，「我非常以台灣人驕傲」。

蘇貞昌說，透過遊行的訴求，大家更能夠進一步對台灣有信心。至於被問立法委員選舉的選情，他說，選情至目前階段，大家更努力，期待讓台灣的民主更順利、更進步。

侯友宜接受聯訪時，同樣被問到新北立委選戰的衝刺狀況，他說，每個參選人都要充滿危機感，沒有一個是穩當選，不能用樂觀的條件來看待，只有腳踏實地全力衝刺，握緊選民的雙手。

侯友宜說，讓選民知道參選人未來要為台灣做什麼、為中華民國努力的衝刺做什麼，才是最重要的。選戰最後，他陪著候選人握手，希望能為新北市帶來願景，團結中華民國，大家全力以赴。

記者問侯友宜怎麼看挺韓、罷韓的遊行，他說，遊行過程就是展現民主素養，昨天雙方都非常理性、自我控制，讓遊行能夠平和、順利的落幕，這是台灣展現民主的典範，兩邊都做得很棒。（編輯：張銘坤）1081222