高雄老市長的思念 謝長廷決定總統大選返鄉投票

曾擔任高雄市長的駐日代表謝長廷22日在臉書表示，突然一股莫名的思念和衝動，決定訂了機位，下個月回高雄投票。（中央社檔案照片）

（中央社記者楊明珠東京23日專電）曾擔任高雄市長的駐日代表謝長廷昨天在臉書以「人隔數千里，魂夢卻常相依。老市長想念高雄」為標題寫著，突然一股莫名的思念和衝動，決定訂了機位，下個月回高雄投票。

謝長廷在臉書上表示，高雄市長、國民黨總統候選人韓國瑜昨天公開演講時批評「歷任來高雄做市長的人，時間一到說拍拍屁股就走人」。他表示自己做過高雄市長6年，還有任期最後2年去擔任行政院長，這點他願接受批評，但由韓國瑜來譴責市長「落跑」，是否恰當，社會自有公評。

謝長廷說，1998年他以些微之差，當選高雄市長。他母親常說「吃人一口還人一斗」，高雄人給了這個機會，他心懷感恩，不敢懈怠，全力落實選前承諾的「海洋首都」政見。

例如興建捷運、整治愛河、前鎮河、改善自來水品質、活化駁二等舊碼頭倉庫、興建蓄洪池解決本和里地區的淹水等等，這些在他第一任終了大致完成；剩下紅毛港遷村、鐵路地下化，世運主場館等等，都需要中央龐大預算配合，所以在第7年他去了中央。

他說，他在行政院長任內也將這些陳年舊案都批准了，但在高雄畢竟沒有做滿任期，被罵落跑也沒話說。

他表示，為了完成高雄捷運，被當時的國民黨籍立委邱毅抹黑成高捷弊案15件的貪汙惡人；興建高雄巨蛋也被檢舉圖利，但最後一件也沒起訴。

他說，當時如果沒有做，原來設計的數據都已變動，加上以後物價高漲，高雄可能和台北以外的縣市一樣，就不再有興建地下捷運的機會。因此他無懼干擾和壓力，堅持加速興建，雖然訟累多年，但迄今無怨無悔。

謝長廷的戶籍還設在高雄，房子沒賣。他說：「一直規劃想在高雄終老，也許是自己一廂情願，對高雄的事情總是特別關心，在國外遇到高雄來的鄉親或叫他市長的朋友都會倍感親切，畢竟跟高雄城市的再生，有一段榮辱譭譽、笑聲眼淚交雜的歲月。」

謝長廷文末寫道：「這一年的確沒再回高雄了，也說不清楚為什麼？愛河夜景還那麼迷人嗎？夜市還那麼熱鬧？在公園旁泡茶的大哥講話還那麼『甕聲』嗎？午夜夢迴，突然一股莫名的思念和衝動，決定訂了機位，下個月要回去魂夢相依的高雄投票。」（編輯：馮昭）1081223