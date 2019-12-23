沼田幹夫估台灣選情 蔡韓票數差距約5個百分點

日本前駐台代表沼田幹夫應日本李登輝之友會邀請在東京演講時談到台灣總統大選選情。他認為，民進黨與國民黨總統候選人票數差距可能是5個百分點或以內。中央社記者楊明珠東京攝 108年12月23日

（中央社記者楊明珠東京23日專電）日本前駐台代表沼田幹夫昨天應日本李登輝之友會邀請在東京演講時談到台灣明年一月總統大選選情時認為，民進黨與國民黨候選人票數差距可能是5個百分點或以內。

日本台灣交流協會前台北事務所代表沼田今天以「日台關係的現狀與展望」為題演講時表示，去年11月24日九合一選舉結束後，他拍發給位於東京的日本台灣交流協會的分析報告指出，這場選舉結果，2020年1月總統選舉和立委選舉，民進黨勝選可能性幾無把握。國民黨找回支持，開拓新時代。

沼田說，但是今年1月2日，中國國家主席習近平的對台談話，表示不排除武統台灣、說出「一國兩制」台灣方案，這使得總統蔡英文原本快跌破2成的支持率暴增10個百分點，超過3成。後來，6月香港「反送中」運動，蔡英文支持率暴增到4成以上，這些是習近平送給蔡英文的禮物。

沼田幽默地說，「看來北京的習近平是蠻喜歡蔡英文的」、「蔡英文身為女性，是有魅力的」。

沼田認為，蔡英文很有能力、有堅毅力、很清廉，可惜的是缺乏像「教主」般的號召力。若以宴會做比喻，在宴會有人是「炒熱」氣氛的，但蔡英文適合當「降溫」角色，問題就出在這裡。目前她的支持率是45%或將近50％，但選舉近尾聲，到處拉票，若不能炒熱氣氛而是降溫的話，就拉不到票。

沼田說， 反觀韓國瑜，對於政策的制訂或是蔡英文所擁有的行政能力，韓國瑜近乎零，但韓國瑜給他的感覺是很隨和、身段低、謙虛，雖然會遲到，但講話幽默，一下子能吸引很多人圍繞身邊，這種能力不能小覷。

沼田認為，雖然目前民調顯示蔡英文的支持率領先韓國瑜約20個百分點，但兩人的支持率差距應該不會太大，相差大概是5個百分點或在5個百分點以內。

日本台灣交流協會前台北事務所代表沼田幹夫分析台灣總統及立委選情指出，立法院的113席席次，民進黨目前擁有60多席，明年一月選舉後可能不過半，屆時政策能執行到什麼程度，值得深思。中央社記者楊明珠東京攝 108年12月23日

沼田指出，最重要的是立法院的113席席次，民進黨目前擁有60多席，明年一月選舉後可能不過半（低於57席），國民黨可能成為國會最大黨。

沼田說：「我們要考慮的是，如果蔡英文連任，但民進黨國會未過半的話，政策能執行到什麼樣的程度。以前日本自民黨也曾因國會未過半，結果變得很慘。」

沼田表示，有軍事政論家說台日之間的安全保障對策很重要，但他認為要協商安全保障問題需要有很大的施政能力和魄力才行。

他說，5年多前要派駐台灣時，日本前駐泰國大使、外交評論家岡崎久彥對他說：「台灣的持續存在，對日本的和平、安定以及未來的繁榮而言是最重要的課題。」沼田說，駐台5年3個月多之後，他認為岡崎的忠告說得很有理。

沼田今天在演講時言及他派駐台灣後首度拜會前總統李登輝的情形，李登輝問他的第一個問題是「台日關係是什麼關係？」，他頓時不知如何回答，李登輝對他連說了3次「單相思」（的關係），他倍感驚訝。

沼田說，初次和李登輝見面，兩人談了3小時，他只有自我介紹時講了30秒，其他的時間都是李登輝在講。他了解李登輝所說的「單相思」是指台灣希望日本怎麼做，但未獲日本回應。

沼田很佩服李登輝在總統任內讓國大代表退職等，獨自進行一場革命。另外，李登輝推動教育改革，加入認識台灣的歷史課程，現在台灣的老中青年齡層對於日本的感情有別於朝鮮半島、中國，台日關係極為友好，這是全體日本人民應該好好感謝的。

沼田於1950年生於茨城縣，1973年11月考上外務省語言研修員，翌年1月進入外務省後，3月畢業於拓殖大學。歷任駐香港日本國總領事館領事、駐美國紐約日本國總領事館領事、駐緬甸大使。

沼田2014年7月就任交流協會（目前的日本台灣交流協會）台北事務所代表。派駐台灣的任期達5年3個月，是日本駐台代表任期第2長的代表，僅次於前代表原富士男。（編輯：陳永昌）1081223