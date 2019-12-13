中選會公告競選14日起跑 投票日拚晚間10時完成計票

中選會13日公告第15任總統副總統選舉候選人名單，共有蔡英文（左）及賴清德、宋楚瑜（中）及余湘、韓國瑜（右）及張善政3組候選人。（中央社檔案照片）

（中央社記者侯姿瑩台北13日電）中選會今天公告第15任總統副總統選舉候選人名單，共有宋楚瑜及余湘、韓國瑜及張善政、蔡英文及賴清德3組候選人。主委李進勇表示，目標是2020年1月11日投票日當天，晚上10點完成計票。

中央選舉委員會今天舉行第15任總統副總統競選活動起跑暨電腦計票及資安記者會，李進勇表示，這次總統大選共有3組候選人，競選活動期間將自12月14日起至2020年1月10日止，為期28日。

李進勇指出，競選活動期間內，每天競選活動時間自上午7時起至下午10時止，他並提醒，選罷法對於政府機關、選舉人、候選人及媒體都有相關規範，務必遵守，避免觸法。

在民調發布方面，他表示，政黨及任何人自選舉公告發布之日起至投票日10日前，有關候選人或選舉民意調查資料的發布，應載明負責調查的單位、辦理時間、抽樣方式、經費來源及誤差值等資訊。投票日前10日至投票時間截止前，不得以任何方式，發布有關候選人或選舉的民意調查，也不得加以報導、散布、評論或引述。

他也說，希望各家媒體在開票當日報導開票時，能夠穿插中選會中央選情中心提供的計票數據，讓選舉計票統計資料更為精確。

李進勇表示，中選會對整個計票設有準確、迅速等兩大目標；希望投票當天晚上10時左右完成總統、立委選舉的計票程序。

中選會強調，這次選舉開票、計票作業過程公開透明，投票日每個投開票所都有監察員，由政黨或候選人推薦，監察投開票過程。開票完也會指派專人，將投開票報告表送往選務作業中心，再登錄到中央電腦計票系統，且同步傳送至查詢網站。這次中選會也將在臉書與YouTube直播計票結果。

中選會說明，在計票資安方面，電腦計票系統經由專業資安公司測試及行政院資通安全處複查，將進行4次全國性模擬演練。另外，系統建置採封閉網路，與外部網路實體隔離，只有計票專用的受監控個人電腦才能進系統登錄票數。

中選會進一步表示，這次選舉動員約2000名人力進行電腦計票登入與統計相關工作。中華電信在投開票當日也會動員近千名人力，進駐中華電信監控指揮中心、中央選情中心、各直轄市、縣（市）選舉委員會選情中心及各公所選務作業中心，全面監控計票使用到的設備與網路。

行政院資通安全處處長簡宏偉表示，針對這次大選，行政院資安處成立應變中心，邀請相關部會參與，資安處也參與中選會選務系統的安全設定跟安全保護的工作；同時，選舉前也會開始針對政府連結的網路進行觀察，以降低攻擊或是惡意程式攻擊，確保網路環境安全。

去年九合一選舉投票日當天開始投票前，中選會官網曾短暫遭受境外大規模分散式阻斷服務攻擊，在緊急應變下，並沒有受到影響。簡宏偉表示，去年一發生攻擊後，就啟動相關應變程序，很快紓解問題；因應這次選舉，資安處有觀察整個網路情況，避免同樣情形發生，若再次發生，也有標準作業程序能很快處理完畢。（編輯：紀淑芳）1081213