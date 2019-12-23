元旦升旗典禮 外國交換生舞龍舞獅

台灣扶輪人元旦升旗典禮委員會23日在總統府前廣場，舉行109年元旦總統府升旗典禮「外生舞獅、高生熱舞迎新年」記者會，國際交換學生表演舞獅，體驗在地文化。中央社記者徐肇昌攝 108年12月23日

（中央社記者葉素萍台北23日電）元旦總統府升旗典禮邀請南強工商和啟英高中學生熱舞暖場，扶輪社青少年交換計畫來台的外國學生則帶來舞龍舞獅演出；來自美國、現年17歲就讀海山高中一年級的方子揚說，很開心可以表演給台灣總統看。

元旦總統府升旗典禮的主辦單位台灣扶輪人元旦升旗典禮委員會今天下午邀請國際交換學生舞獅、南強工商街舞團、啟英高中街舞團在總統府府前廣場帶來暖身表演。

啟英高中帶團老師連國勝表示，希望透過元旦升旗表演讓國人更認識青少年熱舞活動，一起為這群辛苦練習的年輕人加油。

扶輪社青少年交換計畫來台交互換的外國學生，在為期一年的交換體驗生活中也親身參與台灣在地文化的舞龍舞獅、鼓陣、電音三太子的演練課程。外國學生們並帶來舞龍舞獅演出，只見他們熟練地擊鼓、跟著節拍舞動。

來自美國、目前就讀海山高中一年級、現年17歲的方子揚用中文提到，很開心可以表演給台灣的總統看，他們花了很多時間練習，他很榮幸來到台灣，學習台灣的文化。

同樣17歲，來自義大利的楊云亞，就讀景美女中二年級。她也用中文提到，在台灣已經4個月了，這活動很特別，可以了解台灣文化，這是她第一次在其他國家元旦表演；她還提到，在台灣的生活很開心，讓她想住在台灣。

台灣國際扶輪青少年交換協會主委陳新福受訪指出，扶輪社跟16個國家有交換生計畫，每年交換的學生平均50名到70名，由台灣遴選15歲至18歲的學生，經過1年訓練，配對到國外的扶輪地區交換；今年的交換生計畫從8月一直到明年7月，安排國外學生在台北市、新北市的高中職就讀。

2020年元旦總統府升旗活動預計於1月1日凌晨4時30分開放入場，凱道暖場表演於5時開始，6時舉行升旗典禮，主辦單位表示，2020元旦總統府升旗典禮活動內容精彩可期，歡迎民眾一起觀禮。（編輯：林興盟）1081223