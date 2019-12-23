總統府前元旦升旗典禮 禁帶政治旗幟標語背心

（中央社記者葉素萍台北23日電）總統府前2020元旦升旗即將登場，主辦單位今天發禁制公告，請參加升旗典禮的民眾，勿攜帶與節日無關標語、傳單、喊話器，以及涉及政治活動色彩的條幅、旗幟、標語、傳單、背心等，以維典禮莊嚴隆重。

台灣扶輪人元旦升旗典禮委員會今天公布元旦升旗典禮禁制公告指出，為保持升旗典禮會場安全及淨空，自108年12月31日晚上21時起至109年1月1日上午8時，貴陽街一段（重慶南路至公園路段）、寶慶路（博愛路至懷寧街段）及懷寧街（寶慶路至貴陽街段）停車位的民間車輛請勿於該時段停放於管制範圍內，屆時將針對停放車輛拖吊至附近區域停放。

總統府前的升旗典禮因周邊管制人車進入，請參加民眾於當天清晨4時30分後進入會場參加升旗典禮。

參加升旗典禮的機關、團體及民眾，如未攜帶背包、手提包等，得以方便快速檢查通關。並視天候狀況自行準備淺色透明雨衣，攜帶傘具（折傘）者，應於進入會場時接受檢查，並須完全放入背包、手提包中，另進入會場後，嚴禁使用傘具或雜色雨衣等，以避免影響他人觀賞表演活動。

主辦單位指出，凡參加升旗典禮機關、團體及民眾，切勿攜帶與節日無關標語、傳單、喊話器等，以及涉及政治活動色彩的條幅、旗幟、標語、傳單、背心等，將由憲警安檢人員實施管制，以維典禮莊嚴隆重。

此外，參加活動人員都不得攜帶影響安全秩序物品，如，棍、棒、刀械、氣球、氣笛、擴音器、煙霧彈、信號彈等，另會場活動管制區域屬公告限航區，為確保典禮安全舉行，活動全程除因活動需求並經權責機關核准外，禁止各型式航空器，含空拍機、氣球、遙控飛機、輕航機、滑翔翼傘、無人飛行載具等的攜帶、升降、接近或滯空停留。

主辦單位說，凡參加升旗典禮各機關、團體、民眾入場時，請配合管制人員實施檢查；如攜帶瓶裝罐裝飲料時，請於管制處試飲。如有明顯醉態的民眾，將由管制人員會同憲警及主辦單位工作人員共同判定是否得予放行。

主辦單位將於會場發放小國旗，供民眾感受升旗典禮歡欣氣氛，為避免影響參加民眾的安全及會場總體觀感，請勿攜帶旗桿，違者管制進場。（編輯：郭萍英）1081223