鄭宏輝成立工商後援會 爭取新竹市經濟發展

（中央社記者魯鋼駿新竹市23日電）民進黨新竹市立委參選人鄭宏輝今天成立工商後援會，鄭宏輝表示，未來將帶動新竹市經濟發展，當工研院與國家實驗研究院的後盾，創造更多青年創業機會。

立法院民進黨團總召柯建銘致詞表示，鄭宏輝是歷練最完整、準備最充足的立委參選人，守護台灣的理念非常清楚，投入各項民主運動，專注在國家改革工作，應該要讓這樣的人才進入立法院。

鄭宏輝表示，台灣經濟近年蓬勃發展，台商回流、外資投資，表示對台灣民主自由與科技實力給予最大肯定。

鄭宏輝說，他提出具體科技政策，包括推動成立新竹X科技園區，結合國立清華大學、國立交通大學、新竹科學院區，帶動新竹地區工商業界持續發展，成為台灣的科技走廊。

鄭宏輝說，他也希望自己能成為工研院跟國家實驗研究院等科研機構的後盾，解決籌措財源問題，讓他們財政自主，提升科技研發的實力。

他說，在新竹市舊城區有很多年輕人在創業，他也將設置青年創業學院，輔導協助年輕朋友，並推動政府部門設置青年創業的行銷平台，帶動新竹市整體經濟發展。（編輯：方沛清）1081223