高鈺婷指鄭宏輝介入農村重劃 一年獲利5千萬

（中央社記者陳俊華台北24日電）時代力量立委參選人高鈺婷今天說，民進黨立委參選人鄭宏輝在市議員任內，涉嫌介入農村重劃案，短短一年一個月獲取新台幣5304萬元暴利，呼籲鄭宏輝清楚說明，是否介入其他重劃案、獲取多少利益。

時代力量立委黃國昌上午與時代力量立委參選人高鈺婷、不分區立委被提名人邱顯智舉行「比韓國瑜還離譜！鄭宏輝的土地重劃鍊金術」記者會。

黃國昌表示，監察院在2011年針對「自辦農村社區土地重劃」提出糾正報告，原本是希望改善農村建設，卻成為有權有勢的人聯手控制農村重劃，假藉土地重劃之名來獲取開發利益，圈地過程把不屬於農地範圍的土地都劃進土地重劃範圍，「改善的不是農村風貌，只有自己的荷包。」

高鈺婷指出，從鄭宏輝2017年的財產申報可以看出，擁有金雅段71地號土地，鄰近2個公園、還有快速公路的出口匝道，地段相當不錯，有個正要開發的建案，每坪開價新台幣35萬元，她去場勘後發現，只有一塊鐵皮圍起來，「沒有看到半個農地」。

不過，高鈺婷說，鄭宏輝2018年財產申報資料卻沒看到這塊地，追查後發現，從內政部實價登錄網站可看出，鄭宏輝在2017年取得這塊地時每坪6.4萬元，2018年7月賣出時每坪40萬元，這塊土地大小是157.87坪，並備註「重劃會出資人取得抵費地」，而「抵費地」是指重劃會的出資者先行墊付開發工程、拆遷補償、行政費用等款項，重劃完成後再分配「抵費地」給出資人作為回饋。

高鈺婷表示，表面上成本是1010萬元，實際上短短一年一個月就可獲利5304萬元，這就是假借重劃土地、謀取開發利益的案例。先獵取農村好標地，再擴大範圍圈入農地、掌握重劃會並取得主導權與分配權，重劃完成後再將農地變建地，最重要的是高價轉賣抵費地，成功獲取暴利。

高鈺婷說，鄭宏輝曾任20年的新竹市議員，這些都是他議員任內做的，「鄭宏輝拚的到底是自己的口袋，還是新竹市民的福祉？」呼籲鄭宏輝清楚說明，到底有沒有從事其他農村重劃土地開發案？有沒有找人頭代表、找親屬加入購買土地，進而控制重劃會？獲利多少、是否呈現在財產公報上？

黃國昌表示，當年這個案件是由新竹市政府作為核定主體，而鄭宏輝擔任市議員卻做為出資者，藉由出資取得抵費地以後轉手獲取5300多萬元，「這到底是怎樣的一種權貴經濟體制」，鄭宏輝作為市議員，毫無利益迴避、毫不避嫌，謀取驚人土地開發利益，他也預告「今天只是序幕」，呼籲鄭宏輝公開回應、不要閃躲。（編輯：謝佳珍）1081224