高鈺婷質疑介入農村重劃 鄭宏輝：不實指控

（中央社記者郭宣彣新竹24日電）時代力量立委參選人高鈺婷質疑民進黨立委參選人鄭宏輝涉嫌介入農村重劃案，鄭宏輝今天表示，他從政20多年，所有行為均符合法律規範，絕對不做違法之事，所有財產均如實依法申報，也禁得起社會檢驗。

高鈺婷上午舉行記者會質疑鄭宏輝在市議員任內，涉嫌介入農村重劃案，短短一年一個月獲取新台幣5304萬元暴利。

鄭宏輝說，過去曾參與不動產投資，且一切都在法令規範下進行，不知時代力量所稱「一年獲利5000多萬」的數字從何而來，這是誇大不實的指控，況且，每個人都有不同的投資理財規劃，若時代力量認為他有違法，歡迎向法院檢舉提告，不要再用口水戰，模糊選戰焦點。

鄭宏輝反問，若按照時代力量的質疑與邏輯，時代力量的參選人，依照財產申報資料，時代力量立委黃國昌共申報15筆土地與8筆建物，範圍遍及竹東、板橋、汐止及宜蘭三星，而土地持有人還包含黃國昌的妻子與兒子，難道能就此封黃國昌為「時力炒地王」，是用自家人頭來逃稅。

鄭宏輝說，高鈺婷夫婦共申報了11筆股票，其中，有被市場稱為「小金雞」威鋒電子未上市股票，更以每股10元持有，而根據12月24日興櫃市價每股147元計算，難道也可質疑高鈺婷是否涉及「內線交易」，是不是可以稱為「炒股女王」。（編輯：林興盟）1081224