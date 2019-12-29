傅崐萁批蕭美琴反環島高 藍綠籲選民拒絕花蓮王

爭取連任的民進黨籍花蓮縣立委蕭美琴（前）29日在吉安鄉成立後援會，蕭美琴表示，只要地方提出需求，她都不分黨派協助；民意代表不是指揮人民的王，而是來服務鄉親的。中央社記者李先鳳攝 108年12月29日

（中央社記者李先鳳花蓮縣29日電）花蓮立委選情詭譎，無黨籍傅崐萁今天砲轟蕭美琴106年反對環島高速公路；蕭美琴表示，民代不是指揮人民的王，而是來服務鄉親的；黃啟嘉則呼籲花蓮人要勇敢拒絕花蓮王。

爭取連任的民進黨籍立委蕭美琴吉安鄉後援會今天成立。蕭美琴表示，只要地方提出需求都不分黨派協助。種種建設是透過無數次的質詢、會勘、協調會，在眾人努力下，一步一腳印成就。

蕭美琴說，民意代表不是指揮人民的王，而是來服務鄉親的，距選舉剩不到2週，未來4年能不能繼續為花蓮打拚，就交給大家決定。

國民黨花蓮縣黨部今天也舉辦125週年黨慶活動，國民黨立委參選人黃啟嘉出席表示，明年選舉是國家價值保衛戰，更是花蓮自由平等的守護戰，花蓮人要勇敢拒絕花蓮王，國民黨百年招牌將再次擦亮，創造美好未來。

針對國民黨副總統候選人張善政日前公開表態支持傅崐萁，國民黨不分區立委參選人鄭麗文強調非常不妥，國民黨團結精神絕對不容分裂，呼籲花蓮人認清，國民黨唯一提名的候選人就是黃啟嘉。

另外，國民黨前花蓮縣黨部主委、挺傅大將鄒永宏日前向黨員同志發出一封信，指出當初徵詢過黃啟嘉，「如果傅崐萁願參選，黃啟嘉願讓賢，並擔任備胎」。國民黨花蓮縣黨部發布新聞稿回應，這篇文混淆視聽，刻意迴避正式協調會的真實內容。

國民黨花蓮縣黨部指出，登記花蓮縣選區協調會議決議文中提及，「為爭取當選席次最大化，未來如有具勝選實力黨員報准參選時，中央提名協調小組依選情需要評估後，再報請中央常務委員會核准參選」，但傅崐萁既不是黨員，更沒具備勝選實力，黃啟嘉豈有讓賢之理。

鄒永宏日前更以國民黨總統候選人韓國瑜花蓮競總後援會總會長身分，在地方媒體刊登廣告，指蕭美琴在民國106年興建「環島高速路網條例」的立法院會表決中投下反對票，「斷了花蓮人快速回家的路」。

傅崐萁今天上午特別指名蕭美琴對這件事說清楚，否則就是看不起花蓮人、詐騙花蓮人。

蕭美琴接受中央社記者訪問指出，這是對事實的不清楚和扭曲，當初國民黨提案時是一邊刪預算、一邊又要加碼，是自我矛盾的假議題，她當然不能背書，改善交通要一步一步來。（編輯：洪學廣/李亨山）1081229

以無黨籍身分投入花蓮立委選戰的前縣長傅崐萁（前右2）29日赴吉安鄉城隍廟祈福，現場眾人振臂呼口號，為傅崐萁加油打氣。中央社記者李先鳳攝 108年12月29日