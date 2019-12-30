鄭宏輝提告 鄭正鈐高鈺婷指別閃躲問題

選戰倒數，民進黨新竹市立委參選人鄭宏輝（右2）不滿遭對手抹黑，30日到新竹地檢署提告國民黨籍對手鄭正鈐等人涉嫌違反選罷法及加重毀謗。（鄭宏輝提供）中央社記者郭宣彣傳真 108年12月30日

（中央社記者郭宣彣新竹市30日電）民進黨新竹市立委參選人鄭宏輝今天控告同選區國民黨立委參選人鄭正鈐、時代力量立委參選人高鈺婷抹黑他，涉違反選罷法及加重誹謗。鄭正鈐、高鈺婷說，應正面回應，別閃躲。

鄭宏輝下午前往新竹地檢署提告時表示，中國國民黨抨擊他赴陸投資公司，這是烏賊戰術，這種抹黑等同是打擊所有正常經商的台商，並扣上了大紅帽。他從政20多年，堅守台灣民主自由價值、國家主權信念，可受公評，也禁得起檢驗。

鄭宏輝說，民主進步黨從未反對兩岸正常投資交流，而是反對出賣國家主權的行為，「反滲透法」草案出發點，也是基此方向。

鄭宏輝表示，時代力量日前質疑他介入農村重劃案，但所談內容都為10多年前舊案，若有任何違法，應該早已被調查。怎麼一到選舉，就被認為是「非法」或「炒地？」

鄭宏輝說，高鈺婷夫婦財產申報多筆有價證券，其中，有被市場稱為「小金雞」威鋒電子的股票，高鈺婷是以每股新台幣10元持有，根據24日興櫃市價每股147元計算，難道也可以質疑高鈺婷涉及「內線交易」，可稱「炒股女王嗎？」

對此，鄭正鈐指出，他所質疑的資料，都可以透過公開搜尋而找到，況且，鄭宏輝也承認在武漢開設公司，並以「中國台灣」名義向中國申請商標，「我講的話絕對負法律責任」，鄭宏輝應正面回應。

有關鄭宏輝的提告，高鈺婷表示，鄭宏輝涉非法介入新竹市農地重劃、違法虛灌人頭罪證確鑿，已構成違反偽造文書罪及使公務人員登載不實罪，她今天到地檢署告發鄭宏輝。

她說，鄭宏輝仍未向選民說明土地買賣紀錄，若如鄭宏輝所言，重劃案是為民眾，為何重劃會要向當地農民提告，要求農民拆屋還地。她呼籲鄭宏輝勿再閃躲，正面回應。（編輯：戴光育）1081230