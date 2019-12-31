反滲透法成花蓮立委候選人話題

國民黨不分區立委候選人葉毓蘭（右）、李惠蘭（左）31日到花蓮輔選同黨立委候選人黃啟嘉（中），一起為黃啟嘉加油打氣。（黃啟嘉競選總部提供）中央社記者李先鳳傳真 108年12月31日

（中央社記者李先鳳花蓮縣31日電）立法院會今天通過反滲透法，成為花蓮區域立委候選人話題，蕭美琴澄清正常對外交流不會觸法；黃啟嘉認為是破壞兩岸和平的開始；傅崐萁指台灣恐在戰爭邊緣，兩岸若擦槍走火將不可收拾。

爭取連任的民進黨籍立委蕭美琴昨晚趕搭末班車到台北，出席今天立法院會。蕭美琴說，反滲透法是針對具體的「滲透行為」，也就是接受「境外敵對勢力的指示、委託、資助」並進行違反現行法律的「捐獻政治獻金」、「受指示助選」、「法令政策遊說」、「破壞集會遊行」、「假訊息干擾選舉」等五種行為，才有所規範裁罰，對於所有一般正常的兩岸交流、經貿、學術、文化和宗教交流，都不會有任何影響。

許多民眾擔心與中國交流會因此受到罰責，蕭美琴強調一般正常交流不受影響。她舉例，無論是兩岸廟宇共同進香繞境、前往中國經商、接受中國投資優惠，或赴中國讀書、領獎學金都不會受罰，因為這些行為並非受到對方指示影響國內選舉，所以不會因此觸法。

國民黨不分區立委候選人葉毓蘭、李惠蘭下午到花蓮輔選同黨立委候選人黃啟嘉，葉毓蘭指此法通過，每個人去中國旅行、交流，都有可能被抹紅。

黃啟嘉說，中華民國與兩岸和平是台灣最大共識，反滲透法就是破壞兩岸和平的開始，此法將對方當成賊，或者把自己人當賊，讓兩岸和平的情感基礎蕩然無存。而且在法律中有很多法條是執政者可以自己解釋的部分，這恐怕會造成人權倒退。

無黨籍立委候選人傅崐萁下午由國民黨副總統候選人張善政陪同掃街，媒體問張善政，不陪國民黨提名的候選人黃啟嘉拜票，卻陪無黨籍的傅崐萁掃街，會不會讓國民黨支持者失望？張善政回應：「下架民進黨的立委最重要」。他對其他提問都不予回應。

針對反滲透法，傅崐萁說，「只要違逆其意都可能被封殺。同時，這對日本也不好，因為總統蔡英文親日，極有可能也會把日本拖下水。通過反滲透法，台灣豈不是在戰爭邊緣了嗎？兩岸一旦擦槍走火，將一發不可收拾」。（編輯：陳俊碩）1081231

國民黨副總統候選人張善政（左）31日前往花蓮，陪同無黨籍立委候選人傅崐萁（右）車隊掃街拜票，爭取選民支持。（傅崐萁競選總部提供）中央社記者李先鳳傳真 108年12月31日