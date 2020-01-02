韓國瑜臉書晒與李佳芬合照 擬9日凱道造勢合體

（中央社記者余祥台北2日電）國民黨總統候選人韓國瑜凌晨在臉書PO出與夫人李佳芬的合照，破除失和傳言。韓陣營總發言人王淺秋今天說，韓國瑜想表達的就是「你們越黑我們越好」，兩人有可能在9日台北凱道造勢時合體。

媒體近日報導，韓國瑜除了匯新台幣600萬元給新莊王小姐外，還跟王小姐一起出國至少5、6次，地點包括中國大陸，還曾同住一間旅館；由於韓國瑜與李佳芬許久未同台，外界揣測兩人失和。

韓國瑜凌晨在臉書PO出與李佳芬兩人一起望著手機畫面微笑的照片，兩人還同蓋一條毯子，韓國瑜發文說，「猜猜我們在看什麼？」更酸說，好多人好像住在他家，編故事的能力超乎常人，「你們越黑我們越好」。

王淺秋上午在國民黨接受媒體聯訪時表示，那張照片是昨天大家開完會、吃完宵夜後的合照，兩人正在看的是小雞孵化的影片，被旁邊的人拍了下來，很多人說他們感情不好，這張照片就是要證明「你們越黑他們越好」，沒有外界那些小說情節。

至於兩人何時會合體，王淺秋說，接下來造勢場合可能都會出現，應會在9日凱道造勢同台，要同台根本不是困難的事情。

媒體詢問，選戰剩最後9天，但韓國瑜今天又沒有公開行程，僅在臉書發文，未來幾天是否主打空戰，放棄陸戰。

王淺秋說，沒有要放棄陸戰，空戰是一定要繼續在網路發聲，韓國瑜正在準備接下來幾個重要的活動發表、談話內容等，也有進行一些會晤，包括國外人士，不是沒行程就是在休息，韓國瑜在做各種整合和準備。

至於4日的台南大造勢，外傳韓國瑜可能與前立法院長王金平、鴻海創辦人郭台銘合體，王淺秋說，這一直都是他們的期待，但也對各方表示尊重，歡迎大家展現高度和和局，現在不是小我而是大是大非的時刻，相信大家會做出有智慧的決定。

美國財經媒體彭博用失態、厭女、民粹、種族歧視形容韓國瑜，王淺秋說，彭博也曾做過韓國瑜的正面報導，但就沒有像現在受到大家的關注，而這個評價是其中一位記者的看法，可能有些誤解，也可能受到影響，但他們都尊重。（編輯：張良知）1080102