韓國瑜再失言惹議 韓陣營：勿過度聯想

（中央社記者王承中台北6日電）國民黨總統候選人韓國瑜稱自己國二看女同學小腿，引發失言及物化女性爭議。韓國瑜競選辦公室總發言人王淺秋今天表示，相信很多男生都偷看過女生，女生也偷看過帥哥，這只是成長的過程，請大家不要過度聯想。

韓國瑜昨天在新北市板橋第一運動場，與國民黨立委候選人柯志恩同台造勢時表示，他在國二時，每天看坐前面女孩又白又漂亮的小腿，看完之後成績就一落千丈。再度引發失言或物化女性的爭議。

王淺秋上午在國民黨中央黨部接受媒體聯訪表示，大家都年輕過，相信很多男生都偷看過女生，女生也偷看過帥哥，這只是成長的過程，沒有必要放大，韓國瑜只是比較喜歡開玩笑才講出來，請大家不要過度聯想。

王淺秋指出，若自己也曾經有過這樣的行為，就沒有必要拿玩笑話或人生成長的經驗來做攻擊的素材。

媒體詢問，總統蔡英文認為韓國瑜應該為指黑鷹失事「國運不昌隆，台灣是中邪了嗎」這番言論道歉。

王淺秋表示，基本上當時韓國瑜只是在論述台灣這幾年所發生的狀況，表達自己的心聲，是擔心台灣有不好的氣氛、情緒，不是刻意要攻擊。其他很多的聯想，或是放大候選人言論來作為自己政治利益的攻擊，這才是消費。

王淺秋指出，蔡總統身為三軍統帥，趕緊查出失事原因，讓憾事不要再發生，這才是比較重要的事情。

對於9日凱道的造勢，韓國瑜妻子李佳芬、女兒韓冰是否也會同台，王淺秋表示，據她所知，流程有安排神秘嘉賓出席，但是她也不曉得是誰，敬請期待。（編輯：張良知）1090106