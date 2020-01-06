賴清德：侵犯台灣主權危害民主的就是中國

民進黨副總統候選人賴清德（前右）6日中午到桃園市觀音區及新屋區，陪同民進黨桃園市第二選區（大園區、觀音區、新屋區、楊梅區）立委候選人黃世杰（前左）車隊掃街拜票，全力衝刺選情。中央社記者吳睿騏桃園攝 109年1月6日

（中央社記者吳睿騏桃園6日電）民進黨副總統候選人賴清德今天表示，台灣會失去邦交國完全是因為中國大陸的打壓，在選舉期間，希望台灣內部能團結一致對外，因為侵犯台灣主權、危害民主的就是中國。

選戰進入倒數計時，賴清德中午也到桃園市觀音及新屋區，陪同民進黨提名桃園市第2選區（大園區、觀音區、新屋區、楊梅區）立委候選人黃世杰，展開「進步力量車隊遊行」掃街拜票，沿途許多民眾紛紛站在路旁熱情揮手，更高呼「蔡英文、賴清德凍蒜」以及「黃世杰必勝」等口號熱情相挺。

對於記者提問，前總統馬英九上午到桃園市輔選，再度抨擊總統蔡英文執政期間丟掉7個邦交國。對此，賴清德表示，台灣失去邦交國完全是因為中國打壓，挖台灣邦交國才會造成現今局面，馬英九是卸任總統不可能不知道。

賴清德說，在選舉期間，希望馬英九與台灣內部團結一致對外，因為侵犯台灣主權、危害民主的就是中國。

賴清德也呼籲民眾要團結一致，面對中國的併吞，保護中華民國、守護台灣的主權與民主，這是大家的責任，千萬不要在這當下，反而嘲弄自己的國家「這樣會讓中國更看輕我們」，若台灣無法團結，也給了中國可趁之機不可不慎。

黃世杰表示，所謂邦交國問題就是中國對台灣主權的打壓，但台灣在國際上的實質外交有著很大進展，不是只看這種形式上邦交國的問題，否則就是把台灣的外交完全交到中國手上，台灣是被國際尊重的主權獨立國家，蔡總統在外交的實質進展值得所有選民肯定。（編輯：方沛清）1090106