黑鷹失事 藍綠互批消費

（中央社記者王揚宇、王承中台北6日電）民進黨立法院黨團書記長李俊俋等人今天召開記者會，批評國民黨總統候選人韓國瑜指黑鷹失事是國運不昌隆的說法，消費國殤，也質疑選戰進入倒數階段，國民黨卻變成造謠中心，希望國民黨適可而止。

韓國瑜競選辦公室總發言人王淺秋上午在國民黨中央黨部接受媒體聯訪表示，基本上這只是韓國瑜在論述台灣這幾年所發生的狀況的心聲，是擔心台灣有不好的氣氛、情緒，不是刻意要攻擊。其他很多的聯想，或是放大候選人言論來作為自己政治利益的攻擊，這才是消費。

王淺秋指出，蔡總統身為三軍統帥，趕緊查出失事原因，讓憾事不要再發生，這才是比較重要的事情。

李俊俋今天民進黨立委余宛如、李麗芬在黨團辦公室召開記者會，質疑國民黨變成造謠中心，並舉多起案例說明，也播放韓國瑜指黑鷹直升機失事是國運不昌隆、台灣是中邪了嗎？以及國民黨台南市立委候選人蔡淑惠說是因為總統蔡英文跟民進黨黨公職站路口號召選民出來投票，造成黑鷹直升機失事的影片。

李俊俋表示，看完影片後，韓國瑜的發言內容算不算造謠，總統候選人的格調是這樣嗎？蔡淑惠的發言內容是不是造謠，讓人感覺莫名其妙。

李俊俋說，這幾天的造謠可歸類為幾種類型，一種是消費或製造災難，包括利用黑鷹直升機事件來消費，或是從農產品價格來製造災難；另一種類型就是張冠李戴、胡說八道，例如有婦人指中選會在韓國瑜的選票上塗蠟，或是有婦人聲稱轉貼立委高金素梅的質詢影片就被約談，事實根本不是如此。

李俊俋指出，國民黨總統候選人韓國瑜競選總部副總幹事周錫瑋在去年12月指，反滲透法通過，民進黨可以隨時宣布停止選舉，請問周錫瑋是看到哪一條條文裡面有這樣的規定，「看到鬼喔」；國民黨是選舉選到沒招，整個黨都要變成造謠中心嗎。

余宛如則不希望國民黨選舉選到泯滅人性，為造謠而造謠，例如國民黨不分區立委候選人葉毓蘭在臉書發文，用合成照片誣指總統蔡英文羞辱國軍、追殺軍公教等；余宛如強調，謠言或不實訊息才是真正摧毀言論自由的原兇。

國民黨副發言人黃心華告訴中央社記者，國民黨向來崇仰及感懷軍人及其眷屬，黑鷹事件痛失袍澤棟樑，全黨同哀。反觀綠營人士曾以「趕羚羊」、「趁清明去死」來羞辱軍公教，總統蔡英文甚至還頭綁污衊軍方的布條，視國防部為遮羞布，如今還有臉透過抹黑國民黨，來「反消費」此悲痛事件，實在無恥至極。

黃心華表示，卡神網軍造謠帶風向、害死外交官的案件讓綠營噤聲，加上日前民進黨立委接受媒體訪問，連「主張統一就是叛國」、「拿立法院三分之二席次就改國號」都敢對外媒公布，民進黨還有什麼謠言和勾當不敢釋出。

此外，王淺秋、國民黨立委候選人、高雄市議員陳美雅上午在國民黨部召開「民進黨網軍假扮韓粉」記者會。王淺秋表示，謝長廷成立的新文化基金會領取大量政府補助與資源，前進校園成立「新文化工作隊」、「新文化研習營」，結果卻在臉書粉絲專頁教學「如何打出像韓粉留言反串文」的步驟教學，污名化韓國瑜與支持者的形象。

王淺秋指出，包含文化部、青發署、食藥署、環保署、台灣民主基金會、悠遊卡公司、合庫與民間公司都有補助「政治進入校園」，這種嚴重傷害台灣民主價值的行為，激化台灣政治對立與分化人民、傷害台灣民主價值的事情，為何檢調單位不調查。（編輯：蘇龍麒）1090106