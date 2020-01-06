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綠批韓違法在故宮發表政見 韓辦：皆照故宮規定

最新更新：2020/01/06 16:19
國民黨總統候選人韓國瑜6日上午參訪國立故宮博物院，並在館外談故宮南院願景。中央社記者裴禛攝　109年1月6日
國民黨總統候選人韓國瑜6日上午參訪國立故宮博物院，並在館外談故宮南院願景。中央社記者裴禛攝　109年1月6日

（中央社記者顧荃、王承中台北6日電）媒體報導，國民黨總統候選人韓國瑜參訪故宮時發表政見，民進黨發言人何博文批評，上班時間到公務機關選舉活動，是明顯的失格與違法。

國民黨總統候選人韓國瑜競選辦公室表示，感謝故宮博物院協助此次行程導覽，為避免影響參觀民眾，韓陣營也尊重故宮安排，讓韓國瑜於戶外進行談話，參訪全程皆依照故宮規定。

韓競辦指出，總統蔡英文、副總統陳建仁這幾天兵分四路，全體掃街，出動上百名警力，是否也是明顯的失格與濫用行政資源。

自由時報報導，韓國瑜在未申請的情況下，於故宮正館門外發表對故宮南院的看法，現場還有支持民眾高喊「韓國瑜當選」，引發是否有違反行政中立的疑慮。

民進黨下午召開「台灣自由度亞洲第一 不容國民黨造謠抹黑」記者會，何博文受訪時被媒體詢問對此事的看法。

何博文說，上班時間到公務機關裡進行選舉活動，是明顯的失格與違法，也是非常沒有禮貌的參訪行動，特別這是總統級的選舉。

何博文表示，故宮是重要的公務機關，不宜在裡面從事競選活動，這樣的行為非常不妥。雖然不知道韓國瑜提什麼政見，但韓很多政見都經不起檢驗，希望韓國瑜先把摩天輪蓋好、挖一桶石油，再來檢視韓國瑜後續的其他政見。（編輯：蘇龍麒）1090106

國民黨總統候選人韓國瑜（前右2）6日上午前往國立故宮博物院參訪，由前故宮院長周功鑫（前左2）等人陪同導覽。中央社記者裴禛攝　109年1月6日
國民黨總統候選人韓國瑜（前右2）6日上午前往國立故宮博物院參訪，由前故宮院長周功鑫（前左2）等人陪同導覽。中央社記者裴禛攝　109年1月6日
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