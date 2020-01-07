韓國瑜看小腿說惹議 朱立倫：當笑話不用太認真

（中央社記者劉冠廷台北7日電）國民黨總統候選人韓國瑜日前稱國二看女同學小腿，引發失言爭議，韓國瑜競選總部主委朱立倫今天說，成長的過程中，大家都有很多有趣故事，當作笑話或回憶就好，不用太認真。

韓國瑜日前與國民黨立委候選人柯志恩同台造勢時表示，他在國二時，每天看坐前面女孩又白又漂亮的小腿，看完之後成績就一落千丈。再度引發失言或物化女性的爭議。

朱立倫今天上午陪同國民黨立委候選人林奕華掃街拜票前受訪表示，兩性平權、對性別彼此尊重很重要，但有時候在講兒時的事、開開玩笑大家也不要太計較，在成長的過程中，大家都有很多有趣故事，就把它當作笑話或回憶就好，不用太認真；他認為，大家不用太認真，韓國瑜喜歡開開玩笑這是正常。

談起國民黨9日將在台北市凱道舉行勝利晚會，朱立倫則說，希望所有的支持者、好朋友都能夠站出來，表達團結支持中華民國必須站起來的心，所以呼籲所有好朋友，9日到凱道，大家一起團結勝選。

選戰進入最後倒數時刻，朱立倫也向民眾喊話，他說，11日一定要出來投票，因為支持很重要，投票更重要，如果沒有投票，前面的支持都是空的，所以拜託大家11日無論如何、不管天氣如何，大家一定要出來投票，這才是確實的表達對國民黨的支持。

朱立倫結束與林奕華的掃街行程後，將陪同另一位國民黨立委候選人林郁方掃街拜票，下午則前往彰化、台中等地，繼續陪同黨籍的立委候選人掃街，行程滿檔，朱立倫說，韓國瑜在基隆、前總統馬英九在新北輔選，大家分進合擊，希望在最後發揮出最強的戰力。（編輯：林興盟）1090107