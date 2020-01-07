高市藍營貪食蛇車隊掃街 2副市長領軍

選戰倒數計時，7日傍晚支持國民黨總統候選人韓國瑜「貪食蛇」機車隊穿梭高雄市區掃街，參與機車隊遊行的騎士及乘客大多身穿國旗裝，並手拿小國旗，沿街揮舞為韓國瑜造勢。中央社記者董俊志攝109年1月7日

（中央社記者程啟峰高雄7日電）選戰倒數計時，高雄市副市長葉匡時、李四川及前台北縣長周錫瑋今天傍晚領軍「貪食蛇」機車隊掃街造勢；前台北市長郝龍斌也陪同兩名國民黨高市立委候選人在選區車隊掃街。

葉匡時、李四川及周錫瑋傍晚一起登上前導宣傳車領軍綿延數公里的「貪食蛇」機車隊，浩浩蕩蕩從國民黨高雄市黨部出發，往南高雄市區街頭掃街，葉匡時等人在前導車上不時比出「2號」手勢，懇請大家支持2號國民黨總統候選人韓國瑜。

參與機車隊遊行的騎士及乘客大多身穿國旗裝，並手拿小國旗，沿街揮舞國旗為韓國瑜造勢。「貪食蛇」車隊遊街沿途有人在路旁駐足圍觀，有人揮手相挺，也有人因車隊造成交通打結，抱怨連連。由於正值下班尖峰時間，警方在沿途各路口加強交通疏導，降低交通衝擊。

另外，郝龍斌下午陪同國民黨高市立委候選人李雅靜從位在鳳山區的競選總部出發，在鳳山區以車隊掃街拜票；郝龍斌隨後轉往左營區蓮潭會館，繼續陪同國民黨高市立委候選人黃昭順，登上車隊進行掃街拜票，拉抬聲勢。（編輯：謝雅竹）1090107