拉抬綠營選情 羅文嘉林飛帆台中掃街

（中央社記者郝雪卿台中8日電）民進黨秘書長羅文嘉今天與副秘書長林飛帆一起到台中市掃街時表示，目前全國還有十幾個選區陷入高度不確定性，呼籲年輕朋友及支持者不要過度樂觀，回家投票才最重要。

選戰倒數，民進黨全黨上下分進合擊，全力拉抬選情，羅文嘉與林飛帆下午率領青年軍到台中市第5選區（北、北屯區）立委候選人莊競程競選總部站台，兩人背著民進黨的競選宣傳氣球，與背著自己宣傳氣球的莊競程，一起接受媒體聯訪，隨後同搭宣傳車前往北屯區新一點利黃昏市場掃街拜票。

羅文嘉在聯訪時拿起遭對手指控不實的文宣表示，這份文宣不只是莊競程負責的文宣，也是羅文嘉、林飛帆負責的文宣，內容百分之百真實，所以他們特別來台中推薦專業的台大博士莊競程，請大家全力支持這樣乾淨、素樸的年輕世代。

對於選情的最後評估，羅文嘉指出，目前十幾個選區陷入高度不確定性，選戰最後關頭必須戰戰兢兢，非常謹慎，他呼籲所有年輕朋友及支持者不要過度樂觀，只有回家投票，把票投進去才是最重要的。

羅文嘉表示，他今天在台北接受廣播專訪時還特別提到，在台中有一名年輕的優秀候選人莊競程，聲勢已經逐漸接近有機會，但重點是年輕人會不會出來投票，如果年輕人覺得莊競程可以取代對手的話，拜託回來投票，莊競程就能當選。

莊競程說，打選戰一路都是辛苦，但年輕世代不怕辛苦，他是田徑隊出身，輸在起跑點不是輸，贏在終點才是贏，這是田徑隊的信念，相信這幾天的衝刺一定能贏在終點線。（編輯：唐聲揚）1090108