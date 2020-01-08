高雄5選區 藍綠爭搶三民區客家票源

（中央社記者陳朝福、王淑芬高雄8日電）選戰倒數衝刺，國民黨高雄市第5選區（三民區、苓雅區8里）立委候選人黃柏霖和對手民進黨立委候選人李昆澤，今天都積極爭取客家票，懇請鄉親支持。

早期北客南遷高雄，多落籍三民區，以佃農居多，後來政府施行三七五減租，不少佃農致富成為大地主或建商，事業有成，於高雄市形成一支具有經濟及政治實力的客家族群。根據高雄市民政局統計，三民區是人口數第二多的行政區，近34萬人；另依高市府客家事務委會統計，三民區客家人口數約5萬4000多人，於選舉占有很大的影響力。

「南方崛起，高雄光榮」世界客屬團結大會今晚在三民區褒忠義民廟舉行，前總統馬英九與國民黨副總統候選人張善政都出席，籲請鄉親下架民進黨，力挺黃柏霖。黃柏霖為現任市議員，前年選戰以3萬6308票拿下第7選區（三民）最高票。

馬英九上台致詞時先以客家話問候鄉親，並表示，他也是客家人，看到客家鄉親很高興，但民進黨執政3年多來大家都不滿意，尤其是總統蔡英文沒有捍衛國家主權，上任3年多丟了7個邦交國，且不捍衛民主。他呼籲客家鄉親發揮硬頸精神，11日下架民進黨。

張善政致詞時也表示，共同支持黃柏霖的降低燃煤比例及減少空污等政見，而除了要空氣清淨和維護健康，也與黃柏霖贊同成立特偵組，維護乾淨的政府。

尋求連任的李昆澤也在競選總部舉辦「海內外客家社團領袖力挺客家女婿李昆澤」的活動，包括全球海外客家助選團總召集人林敬賢、北美台灣客家公共事務協會會長管光明等客家社團領袖，都齊聚為李昆澤加油打氣。

林敬賢等人肯定李昆澤具備客家擇善固執的硬頸精神，共同連署全力支持李昆澤，肯定他獲得公督盟連續15次優秀立委評鑑、重視多元文化發展及客家文化傳承等。（編輯：謝雅竹）1090108