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造勢被控疑發走路工 林岱樺：抹黑將提告

最新更新：2020/01/09 20:56
國民黨高雄市立委候選人陳麗娜（左3）等人9日舉行記者會，指民進黨籍對手林岱樺陣營日前疑似有人涉嫌在造勢晚會發放走路工。林岱樺則對此表示，這是國民黨造謠、抹黑。中央社記者程啟峰高雄攝 109年1月9日
國民黨高雄市立委候選人陳麗娜（左3）等人9日舉行記者會，指民進黨籍對手林岱樺陣營日前疑似有人涉嫌在造勢晚會發放走路工。林岱樺則對此表示，這是國民黨造謠、抹黑。中央社記者程啟峰高雄攝 109年1月9日

（中央社記者程啟峰高雄9日電）國民黨高市立委候選人陳麗娜今天指出，民進黨立委候選人林岱樺陣營日前疑有人涉嫌在造勢晚會發放走路工；林岱樺對此指出，國民黨抹黑，明天將提告以正視聽。全案檢警調查中。

陳麗娜下午在國民黨高雄市黨部主持「抓到了！奧步已出現？」記者會，黨籍高市立委候選人陳美雅、徐慶煌，以及市議員蔡金晏、李雅芬等人到場聲援。

陳麗娜在記者會中播放一段蒐證影片指出，林岱樺5日在選區舉辦造勢晚會，現場有戴著繡有「林岱樺」名字帽子的人發給部分參加民眾每人新台幣500元，經向警方檢舉，警方請示檢察官後竟認為500元是工資而非走路工，質疑檢警辦案不公。

林岱樺傍晚對此在競選總部舉行記者會強調，這是國民黨抹黑、造謠的招數，全案尊重檢警調查結果；走路工與工資的作業程序不同，也有明顯界線。她又說，明天上午將委由律師向雄檢對陳麗娜等人提告，以正視聽。

雄檢則指出，本案檢察官當天僅就警方回報的情況進行法律諮詢，並指示警方進一步蒐證調查，檢方雖尚未收到案子，但必要時會主動分案偵辦。（編輯：謝雅竹）1090109

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