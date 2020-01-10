外媒關注台灣大選 聚焦中國因素

（中央社記者閻文韜、林行健台北10日電）台灣將於1月11日舉行總統以及立委大選，吸引約百家外媒團隊派員前來採訪，中國因素以及選舉結果對區域的可能影響，是多數外媒關注的重點。

日本共同通信社台北支局長松岡誠向中央社表示，此次台灣大選跟之前的不同之處，在於美國與中國在區域的對立。因此，之前台灣總統大選牽動的可能只是兩岸關係，而這次可能影響整個印度太平洋區域的局勢。

松岡誠認為，從國民黨執政時期迄今的台日關係來看，台灣這次選舉結果不會對台日之間友好關係帶來重大變化，因此多數日媒更關心的是中國的存在。

他說：「去年香港發生反送中事件，台灣人有一種說法，那就是『今日香港，明日台灣』，那也許後天就是日本了。從這個角度來看，我們關心的是誰當選總統會導致中國的活動更活躍。」

另一家日本媒體時事通信社的台北支局長佐佐木宏表示，他個人關心的是執政黨民進黨能否在立法院維持過半的席次、台灣民眾黨等小黨能在立法院取得幾席，以及中國介入台灣選舉的方式將來會有何變化。

他並說：「我關心未來台灣的政治是否繼續由兩大政黨主導，還是會受到第3、4個政黨影響而變得更加多元。我也關注投票率，因為2016年的台灣總統大選創下史上投票率最低紀錄，我要觀察這樣的趨勢是會繼續下去或是有所反彈。」

佐佐木宏在點出造勢活動以及候選人與網紅互動等新興選舉趨勢之餘，也提到地下賭盤文化。他認為，地下賭盤的問題必須馬上解決，否則將對台灣的民主發展帶來很大的傷害。

台灣外籍記者聯誼會前代理會長李可珍（Jane Rickards）向中央社表示，除了兩岸關係之外，她也對香港反送中示威潮對台灣選情的影響感到高度興趣。

已在台灣生活16年、現為多家外媒撰稿的李可珍說，許多外國媒體人都想知道中國影響台灣選情的企圖是否會奏效。

新唐人電視台節目「中國解密」（China Uncensored）主播柴普爾（Chris Chappell）說，台灣選舉展現出華人也能享有活躍的民主，而非如中國政府所稱民主制度不適合華人世界。

對於在中國的試圖干涉下，民主制度仍能在台灣穩定且成功的運作，柴普爾感到欣慰。他並稱，美國民眾已經開始關注中國因素對生活的衝擊、中國各種行為的背後目的、以及中國所稱與世界的雙贏合作模式能否實現。

南韓媒體New Daily記者許東爀則表示，總統大選的結果看似底定，因此他目前關注的焦點在立法院選情，特別是台北市第三選區的蔣萬安、吳怡農之爭，這將是觀察台灣民眾對特定政黨的滿意度的指標。

許東爀也點出兩岸關係與南北韓關係之間的差異。他認為，在1980年代，兩者的關係基本上相似，但現在南韓出現了一位親中、親北韓的總統，在這一點上面，台灣目前與南韓大不相同。

根據外交部截至7日的數字，合計約有100家國際媒體、超過210位外籍記者將在台灣採訪大選，此外還有100多位來自北美、歐洲地區學者專家前來觀選。（編輯：陳家瑜）1090110