宋楚瑜：棄保只會幫助親民黨 國民黨候選人太弱

（中央社記者劉冠廷台北10日電）面對棄保效應對政黨票的影響，親民黨總統候選人宋楚瑜今天說，棄保票只會幫助親民黨，因為有太多的鄉親告訴他，國民黨的候選人太弱了，哪有這個條件來領導台灣。

2020大選進入最後關鍵時刻，宋楚瑜繼續他的最後催票掃街行程，今天一早從新北市出發，一路掃街進入台北市，他下午在掃街前，面對媒體受訪，對於棄保效應對政黨票的影響，他直言，棄保票只會幫助親民黨，因為有太多的鄉親告訴他，國民黨的候選人太弱了，哪有這個條件來領導台灣。

宋楚瑜表示，台灣面臨的是，從今年開始連續幾年國際情勢的變化，台灣內部經濟產業的變化，都必須要有一個有經驗、有能力的人能夠來領導台灣。所以大家已經開始看到，國民黨的候選人沒有條件能夠領導台灣，所以才有現在這些人出來講「棄保」兩個字。

對於資深媒體人趙少康昨天在國民黨總統候選人韓國瑜站台時喊出，「投給宋楚瑜就是投給蔡英文」，宋楚瑜表示，「講棄保的那位先生都是為個人，大家都很清楚，他們都有案在身上」。

媒體則詢問，近日對國民黨的砲火，似乎越來越猛烈，宋楚瑜則說，，民進黨反核的講台灣的主權，但什麼叫主權，就是人民要當家作主，台灣主權在人民手上，不是哪一個外國政府可以來干涉的。大家看看國民黨把主權向哪邊靠攏，民進黨把中華民國的主權向誰靠攏，這次讓台灣人民真正的用腳去投票，向全世界證明，台灣的人民在當家作主，不是哪一個外國可以來干涉。

此外，媒體也問到，國民黨總統候選人韓國瑜陣營認為自己比親民黨更有團隊，宋楚瑜說，有什麼團隊，根本就是被人家操縱；國民黨初選在內鬥的時候，不是就是那幾個人在操縱，他需要去把這些狗屁倒灶的事情講出來嗎，太丟臉了。

宋楚瑜表示，選國家的元首，要有能力、要有正當性吧，才當選1、2個月的市長就在跳槽，這有正當性、經驗嗎？有跟國外打交道的經驗嗎，大家都看得出來。（編輯：黃國倫）1090110