選舉投票 王金平：無機會參選是因緣沒有遺憾

（中央社記者王淑芬高雄11日電）前立法院長王金平今天投票，談到這次無法參選總統，他說，「我沒有任何遺憾，我想這個是因緣啦。」至於卸下立法委員職務後的計畫，他表示，盡量做好社會服務。

王金平上午在高雄市路竹區一甲國中活動中心投票，他於媒體聯訪時做上述表示。

王金平原擬參加總統選舉後來不順利，媒體提問是否有遺憾。他說，「我沒有任何遺憾，這一次沒有機會參選，我想這個是因緣」，未來就是參與宗教、文化、藝術及人民和社會團體等，繼續為國家社會服務。

即將卸下立委職務，媒體關切王金平的下一步。他表示，沒有特別計畫，不過會找個新辦公室並從事宗教、慈善、文化及公益等社團服務。至於大家關切是否從事政治領域方面服務，王金平連忙表示，「沒有，沒有」。

媒體再追問，如果新領導人認為值得託付或為國家做一些事要借重他的長才，是否願意為國家服務。王金平表示，「當然這個就是看因緣，看看各方面的狀況，現在也不能去設想任何問題；那能夠做的當然要為國家、為社會、為人群繼續來服務嘛。」（編輯：管中維）1090111