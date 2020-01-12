立院龍頭爭霸戰 綠3戰將動態備受關注

（中央社記者王揚宇、范正祥台北12日電）2020立委選舉結果出爐，民進黨在立法院單獨過半，可望順利囊括立法院正、副院長。其中，外界關注民進黨立委當選人游錫堃、柯建銘及陳明文是否爭取立院龍頭寶座，而國民黨團也將推人角逐。

立法院第10屆將在2月1日舉辦新科立委報到，當天也將舉行正副院長選舉，因民進黨單獨過半，不需靠其他黨團，即可拿下正副院長。這次被列在不分區安全名單中的前行政院長游錫堃，黨政經歷豐富，布局問鼎立院龍頭意味濃厚。

另外，嘉義縣選出的民進黨立委陳明文、民進黨立法院黨團總召柯建銘，在2016年時都有意角逐國會龍頭，這次選後的動向，也值得觀察。

對此，陳明文今天受訪，被問到是否要角逐下屆立法院長時表示，這次立委選舉民進黨在國會席次過半，立法院長人選，民進黨內一定會討論，他上次有表達參選意願，當然這次會持續等待黨籍立委意見上的整合，最後會尊重黨團決定。

柯建銘受訪提出「2個思考、2個尊重」觀點；他說，選後總統蔡英文與民進黨要共同思考，國家重新的開始，面對未來新的挑戰、新的局勢，包括國際上的變局、兩岸的問題、內政問題，尤其是經濟發展等，如何團結國人讓國家再出發，是共同所要思考的問題。

此外，立法院永遠是朝野攻防的政治場域、政治中心，國會的穩定以及政黨運作，是國家發展上扮演重要的關鍵地位。

柯建銘也說，尊重總統對未來新的政治戰略以及人事布局，尊重黨團內部的討論及共識。

屬於正國會的民進黨立委陳歐珀說，支持游錫堃擔任立法院長。同屬正國會的民進黨立委蔡適應表示，這些人選都很優秀，而且他們長期以來在公共服務領域做很多事情；就他個人來說，游錫堃跟他的關係深厚，自己學生時代擔任助理時，游錫堃就很照顧他，「若游錫堃有表態參選，我一定會支持他」。

嘉義縣選出的民進黨立委蔡易餘表示，「如果可以把院長留在嘉義，嘉義如果有機會爭取院長的話，對嘉義是一個很大的加分，希望有這樣的機會」，但這要尊重黨團的決定。

民進黨立委張宏陸表示，「沒有人來跟我說他要選」，因此沒有任何想法，黨團會開會做決定。

民進黨高雄市立委賴瑞隆認為，選舉昨天才落幕，這2天要先感謝選民的支持，後面還要處理總預算，因此這個問題等總預算結束後再來處理。

他說，新國會的組成，按照過往慣例會舉行黨團會議，討論出適合的人選後，提交到院會處理，而這3位人選都有其各自的優點、專業能力與基礎，相信在未來的黨團會議中會有充分討論與表達，找出最合適的人選。

另一名不願具名、成功連任的民進黨立委則表示，游錫堃有其聲望在，也當過行政院長，歷練相當豐富；柯建銘在實務操作面經驗豐富，堪稱活字典，也不計個人榮辱，在很多關鍵時刻給民進黨強心針，推動很多重要法案通過；至於陳明文部分，這位受訪立委則持保留態度。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗今天受訪表示，國民黨將會推出人選角逐，目前人選還沒有決定，黨團會盡快與黨中央交換意見。

曾銘宗指出，之前2016年立法院正、副院長改選，雖然藍綠席次差距大，但國民黨事前還是會與新科立委座談討論推出人選角逐正副院長，這次也會推出人選。

曾銘宗表示，國民黨上次推出立委賴士葆和他角逐正副院長，這次人選還沒定。

時代力量黨主席、立法院黨團幹事長徐永明表示，會支持持續做國會改革的院長候選人，也呼籲有意角逐立院龍頭的候選人，積極提出全面性的國會改革方案。（編輯：蘇龍麒）1090112