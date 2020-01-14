國民黨掀改革聲 謝典林沈智慧楊瓊瓔辭中常委

（中央社記者趙麗妍、吳哲豪、郝雪卿台中14日電）中國國民黨在總統、立法委員選舉挫敗，黨內掀改革聲，彰化縣議會議長謝典林、尋求連任失利的國民黨籍立委沈智慧與準立委楊瓊瓔都宣布辭國民黨中央常務委員。

連任成功的國民黨籍立委江啟臣昨天在社群網站臉書（Facebook）宣布辭國民黨中常委，並呼籲所有中常委一同總辭，同時組臨時決策委員會。

謝典林上午在彰化縣議會接受媒體聯訪表示，「新民意告訴我們，一國兩制是行不通的」，呼籲中國共產黨當局調整兩岸政策，恢復對談；新民意也告訴大家，國民黨做得不好，希望黨中央有新論述，讓年輕人能接受。

他說，如果和美國站在一起要花很多錢買武器，如果省下這些錢和對岸對談，錢花在台灣人身上、花在教育等建設，對台灣更有幫助。

謝典林呼籲年輕人，不需恐懼中國大陸，應試著了解。對台灣來說，大陸就是跟美國一樣強大的國家，不了解就無法相處。

沈智慧發聲明表示，國民黨敗選後需面對事實真相檢討，找到符合民意的政策、理念與論述，重建國民對國民黨的信任。

楊瓊瓔也發聲明說，為讓台灣好，「讓我們記住人民對我們最嚴厲鞭策的時刻」，記取慘痛教訓，痛定思痛，莫忘初衷。（編輯：洪學廣/李明宗）1090114