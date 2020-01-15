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韓國瑜發文：選舉是一時 團結向前走才是一世

最新更新：2020/01/15 23:04

（中央社記者王淑芬高雄15日電）請假競選總統失利的高雄市長韓國瑜日前重返市府上班，他今天在臉書呼籲「選舉是一時、團結向前走才是一世」，並表示過了金鼠年春節，將會在市政之餘安排謝票行程。

選舉慘輸之後，韓國瑜13日銷假上班，宣示會專心市政。今天晚上他透過臉書，以「回歸生活，攜手向前」為題發文指出，「有人說有遺憾才是青春，儘管我已不再年少，但中老年的遺憾卻也是生命的養分。」

貼文指出，可以理解支持者失落的心情，激情亢奮被澆熄、輾轉反側的情緒他都懂；但請不要忘記「選舉是一時、團結向前走才是一世，我們擦乾眼淚後就抬頭望向天空，為這片土地一起努力吧！」

貼文還指出，一路走來有支持者的陪伴對於他如同甘霖之於大地。這幾天來自四方的關心打氣讓他感受到人間真情，他又再次相信真的一起打過一場美好的仗了，這些好、這些善，他都記得，再次承諾會繼續和所有基層站在一起，因為支持者就是他這一趟選戰之旅最珍貴的收穫。

他說，選舉結束也回歸市政了，等歡喜過完金鼠年將會在市政之餘安排謝票感謝惜福的行程，他說「我會繼續在高雄打拼，與大家同在」。（編輯：陳清芳）1090115

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