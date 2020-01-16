國軍監偵台海中線利器 壽山中程雷達站亮相

共軍機艦不時行經台灣海峽中線，位在高雄壽山的中程雷達站罕見曝光，並與南部、外島其餘雷達站監偵敵軍動態。中央社記者游凱翔攝 109年1月16日

（中央社記者游凱翔高雄16日電）共軍機艦不時行經台灣海峽中線引起區域緊張，而雷達站為國軍監偵敵軍前線，國防部今天罕見開放高雄壽山地區中程雷達站，站長吳厚生少校說，此雷達站與南部、外島站，聯合偵察台灣西南部海域50海里。

國防部昨天、今天邀請媒體採訪「國軍109年春節加強戰備」，昨天先赴嘉義空軍基地，進行F-16V（Block20）緊急起飛演練、清洗飛機過程，並前往位在高雄的564旅，進行聯兵營縮短距離實兵演習；今天則在海軍壽山地區，進行綜合格鬥、應用射擊、特種作戰、反特攻作戰等演練。

共軍近年不時以戰機、軍艦遠海長航，不僅繞台恫嚇，甚至也行經台灣海峽中線，造成兩岸軍事緊張，也引起區域和平的緊繃關係，而分散在全台各地的雷達站則是前線部隊的「眼線」，24小時嚴密監偵敵情動態。

而位在高雄壽山的中程雷達站，則扮演監偵台灣西南部海域的重要雷達站之一。壽山雷達站長吳厚生少校表示，雷達站隸屬海軍海洋監偵指揮部第二中隊，可綿密掌握目標並進行識別，達到聯合監偵、早期預警目的。

吳厚生指出，此雷達站可監偵台灣西南部海域約50海里，因此若有共軍機艦航經台海中線以西，會聯合位在南部、外島的雷達站聯合掌握；由於雷達站往往是敵軍發起特攻的首要目標，雷達站與當地憲兵、警察、消防及特戰人員有支援協定，若接獲情資或有狀況，這些單位將派員馳援。

針對壽山地區的戰略價值與歷史，軍方指出，中日戰爭在西元1937年爆發，日軍為進軍東南亞，成立高雄三等要塞，改建萬丹港為左營海軍軍港，並在壽山設立高雄要塞司令部，之後隨著戰況提升為一等要塞，因為高雄為南進海空轉運站，因此將防禦重點置放在高雄，並以壽山為核心建設21座機場、構築火砲陣地、坑道據點。

軍方表示，壽山海拔365公尺，具有觀測、通信、火力發揚等軍事利益，且位處左營、高雄兩港之間，可以俯瞰、壓制進出航道及敵方可能登陸的海灘，且與鳳山、仁美台地互為犄角，可掌握高雄市、小港機場、煉油廠、石化工業等重要軍民設施。

此外，目前壽山擁有五吋砲、105榴彈砲及多人操作的武器編成，以火力封鎖海上並維護地區安全；也有刺針、檞樹短程防空飛彈等，降低敵空中攻擊威脅。（編輯：林興盟）1090116

海軍陸戰隊人員16日在高雄壽山地區，演練反劫持任務，場景相當逼真。中央社記者游凱翔攝 109年1月16日