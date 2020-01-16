罷韓風暴 陳其邁：韓國瑜要自己面對民意檢驗

（中央社記者王揚宇台北16日電）行政院副院長陳其邁今天受訪被問到「罷韓」議題時說，選舉、罷免都是公民權的行使，高雄市長韓國瑜要好好面對民意的檢驗，自己要去面對。

總統蔡英文與副總統當選人賴清德今天出席在台北市文山區某飯店舉行的競總人員感恩餐會；蔡總統與賴清德約在中午12時30分左右先後抵達，他們並未接受媒體採訪，而當蔡總統抵達時，有支持者高喊總統好，總統微笑揮手回應「你好」後，進入會場。

民進黨副秘書長林飛帆受訪表示，總統為了感謝過去一段時間，競選辦公室的人員非常辛苦，這半年多下來打了一場重要的選戰，打出非常好的成績，因此舉辦這場感恩餐會，希望大家能夠休息一下，輕鬆吃一頓飯。

陳其邁約在中午12時40分抵達會場，並被媒體問到對罷韓議題的看法；陳其邁表示，選舉、罷免都是公民權的行使，韓國瑜當時做了市長沒幾個月就去選總統，市民都認為說韓國瑜不要去，但韓國瑜還是選擇自己要走的一條路。

陳其邁接著說，韓國瑜現在回高雄擔任市長，面對罷免，韓國瑜還是要自己去面對，有任何民意的反應，韓國瑜還是要向民眾說明清楚；他也覺得，高雄市政因為沒有市長，有很多重大的決策沒辦法做，這對高雄市民來說是非常不公平的事情，韓國瑜要好好面對民意的檢驗，畢竟這是人民權利的行使。

記者追問，外界點名「你們幾個中生代有機會接閣揆」；陳其邁指出，現在最重要的工作還是要落實總統政見，「你看我今天吃飯還是最後一個來，因為交代的事情實在很多」。

陳其邁也說，要把過去的施政，有一些民眾期待政府能做更好的地方，檢討改進、好好反省，雖然勝選，但要做的工作其實還是很多，最重要的是要讓民眾有感，落實總統政見。

此外，今天的餐會，包括民進黨主席卓榮泰、秘書長羅文嘉，不分區立委當選人、前行政院長游錫堃，行政院長蘇貞昌、立法院長蘇嘉全、桃園市長鄭文燦、基隆市長林右昌等人均出席。（編輯：林興盟）1090116

總統蔡英文（左）16日中午在台北出席2020蔡英文總統連任感恩餐會，感謝全國競選總部工作人員。中央社記者張皓安攝 109年1月16日