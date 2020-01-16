爆冷擊敗藍營老將沈智慧 莊競程：砲灰變煙火

（中央社記者蘇木春台中16日電）民進黨立委當選人莊競程今天接受廣播專訪表示，自己參選是「砲灰變煙火」，他也說，長照政策還可以調整，將資源投入預防醫學，未來將爭取進入立院衛環委員會，為民眾服務。

莊競程在第10屆台中市第5選區（北區、北屯區）立委選戰中，擊敗尋求連任的國民黨立委沈智慧。由於這個選區長期為藍營票倉，在前立委盧秀燕選上台中市長後，由沈智慧出馬補選順利接棒，所以這次莊競程擊敗藍營老將，也讓地方大感意外。

莊競程今天上廣播節目「周玉蔻嗆新聞」接受主持人周玉蔻訪問時表示，自己參選是「砲灰變煙火」，一開始沒有人看好，但根據選前2週在臉書發布的民調顯示，當時選情已跟對手呈五五波，還一度被攻擊是假民調。他也提到，雖然台中市議員曾朝榮是他的舅舅，但選戰起步時，自己當地的知名度是零。

莊競程說，當初是自己向交通部長林佳龍毛遂自薦參選，當時沒有預設會被提名，他的妻子也說，知道莊競程可能有一天會從政，但沒想到會這麼快，曾朝榮一開始也沒有很贊成他出來選，莊競程母親知道他要出來選後，甚至打電話向曾朝榮抱怨「怎麼把外甥拉出來選」。

莊競程也回憶黨內提名面試過程表示，林佳龍當時先在台中面試，說他不是第一人選。不過，自己當初會出來選，是覺得當地普遍不喜歡沈智慧，就認為可以試著挑戰。

莊競程指出，民進黨主席卓榮泰與秘書長羅文嘉還請莊競程妻子陪同他一起面試，事後莊競程獲得民進黨徵召提名，但一開始仍沒有資源跟團隊，是曾朝榮帶著他從基層跑陸戰，再慢慢加入團隊打空戰。

莊競程認為，長照政策還可以調整，將資源投入預防醫學，未來會盡力爭取進入衛環委員會，為民眾服務。（編輯：洪學廣）1090116