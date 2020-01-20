蔡壁如帶隊參拜新竹都城隍廟 贈千顆包子謝票

台灣民眾黨準立委蔡壁如（前排左3）20日在黨籍幹部陪同下，與黨主席、台北市長柯文哲的母親何瑞英（前排左2）一同到新竹都城隍廟參拜。中央社記者魯鋼駿攝 109年1月20日

（中央社記者魯鋼駿新竹市20日電）台灣民眾黨準立委蔡壁如今天在黨籍幹部陪同下，與黨主席、台北市長柯文哲的母親何瑞英一同到新竹都城隍廟參拜，並於現場發放1000顆包子，感謝新竹市民在此次大選的支持。

台灣民眾黨於2020年立委選戰中，拿下5席不分區立委席次，其中在新竹市取得3萬9822張政黨票、得票率為15.3%。

蔡壁如、台灣民眾黨發言人陳思宇等人今天到新竹都城隍廟參香，感謝城隍爺護國祐民，祈求2020年國運昌隆，並準備1000顆包子贈給現場民眾，感謝新竹市在此次選舉中對台灣民眾黨的支持。

蔡壁如接受媒體聯訪時表示，台灣民眾黨在網路影音平台YouTube的頻道「民眾之聲」開播後，許多節目都有超過1000人同時線上收看，所以今天到新竹都城隍廟發送包子，表達感謝。

何瑞英致詞時指出，新竹市有很多民眾都很疼惜柯文哲，更感謝大家支持，讓台灣民眾黨在這次立委選戰中獲得5席立委席次。今天到新竹都城隍廟，就是要感謝城隍爺在此次選舉中的庇佑。

至於柯文哲4年後是否會參選總統，何瑞英表示，「那還太遠了啦」。（編輯：戴光育）1090120