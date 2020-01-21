平安過好年 內政部籲春節小心爐火

（中央社記者王承中台北21日電）內政部今天表示，去年春節期間共發生237件住宅火災，近半起火原因為爐火烹調，呼籲民眾過年圍爐要注意「人離火熄」、「湯不滿」，遇油鍋起火，要保持冷靜、蓋上鍋蓋、關閉爐火，靜置2分鐘以上。

農曆新年將至，民眾即將回家團圓圍爐，內政部今天發布新聞稿表示，根據消防署統計，去年春節期間共發生237件住宅火災，造成人命傷亡及財物損失。分析火災起火原因第1名為爐火烹調，占49.4%，其次為遺留火種（如菸蒂），占19.8%，第3名是電氣因素，占16%。

內政部指出，民眾過年圍爐要注意「人離火熄」、「湯不滿」，避免佳餚經長時間烹煮而焦化起火，或溢出熄滅爐火造成瓦斯外洩。若遇油鍋起火，要記住3步驟：保持冷靜、蓋上鍋蓋、關閉爐火，靜置2分鐘以上。這樣就能安全滅火，千萬別拿水往鍋裡潑。

內政部表示，民眾春節期間與家人、朋友團聚，短時間內連續使用熱水器的機會增多，去年一氧化碳中毒案件，近9成都是因為通風不良造成，使用燃氣熱水器時，一定要注意保持通風，以確保安全。

內政部指出，春節也是用電量大增的時候，用電安全尤其重要，切記「5不1沒有」，用電不超過負載、電線不綑綁折損、插頭不潮濕污損、電源插座不長插、電器周圍不放可燃物及沒有商品安全標章的電器不買不用，以避免電器或電線因素造成火災。

內政部表示，住家自行裝設「住宅用火災警報器」，可在火災發生初期偵測濃煙或高溫，發出高分貝聲響，及早發現火災，及早滅火或逃生，還沒有安裝住宅用火災警報器的民眾，最好能儘速安裝，以保護全家人的安全。（編輯：鄭雪文）1090121