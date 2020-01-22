澳洲代表：助太平洋島國發展 不涉入外交承認議題

（中央社記者侯姿瑩台北22日電）澳洲駐台代表高戈銳表示，太平洋島國是澳洲的鄰居，也是家人。為強化澳洲在太平洋地區的角色，澳洲將擴大外交網以及提供基金協助太平洋島國的發展需求，但不會涉入島國外交承認的議題。

有關澳洲在每一個太平洋島國設立使館的計畫，高戈銳（Gary Cowan）21日接受中央社專訪時表示，太平洋地區對澳洲很重要，太平洋島國是澳洲的家人。為了加強在太平洋地區的角色，澳洲規劃擴展在此區域的「外交足跡」，包括設立大使館，目標是將外交網擴及所有太平洋島國論壇（PIF）的會員國。

為達此目標，他指出，澳洲於2018年在吐瓦魯設立館處，去年在帛琉、庫克群島設立館處。未來一到兩年內，規劃在馬紹爾群島、法屬玻里尼西亞（French Polynesia）、紐埃島（Niue）設立使館。

太平洋島國論壇共有18個會員國，另有觀察員與包括中國與美國在內的18個對話夥伴，台灣是發展夥伴。

另一方面，高戈瑞說，澳洲也準備約30億澳元（約新台幣617億元）的基金以協助太平洋島國的發展與基礎建設需求，用於造橋、醫院、能源、水、電訊等計畫。

近年來，中國持續擴張在太平洋地區的勢力。不過，高戈銳表示，澳洲的做法並非針對某一個特定國家，就澳洲的立場而言，現在有越來越多的國家注意到太平洋地區，這是好事。

至於澳洲是否將中國擴張在太平洋地區的影響力視為威脅，他不認為如此。太平洋島國是澳洲重要的夥伴、朋友，甚至是家人，不論在通訊或其他基礎建設上，希望確保這些島國有最好的選擇，因此澳洲協助太平洋島國的發展，但澳洲不認為這樣的做法是與其他任何一方對立的。

此外，中國擴張在太平洋地區的勢力之際，也企圖奪取台灣的友邦，造成去年9月索羅門群島、吉里巴斯接連與台灣斷交。目前台灣剩下馬紹爾群島、帛琉、吐瓦魯、諾魯等4個太平洋友邦。

對於澳洲是否會協助台灣抵抗中國企圖奪取友邦的作為，高戈銳表示，澳洲與太平洋島國合作，彼此是夥伴、朋友。台灣在此區域有4個邦交國，是這些國家重要的發展夥伴；在協助島國發展上，澳洲也會跟台灣進行討論。

不過，他指出，在太平洋島國外交承認的議題上，澳洲不會涉入，也不會採取立場。（編輯：林淑媛）1090122